Doppio trattamento celeste: eclissi solare e lunare nell'ottobre 2023

By

Questo ottobre, gli osservatori delle stelle vivranno un'esperienza davvero affascinante poiché potranno assistere non a uno, ma a due eventi celesti. Sia un'eclissi solare (Surya Grahan) che un'eclissi lunare (Chandra Grahan) si verificheranno nell'ottobre 2023. Le eclissi sono fenomeni naturali che si verificano quando un corpo astronomico blocca la luce da o verso un altro corpo.

Innanzitutto, il 14 ottobre 2023 ci sarà un’eclissi solare anulare. Ciò si verifica quando la luna passa tra il sole e la terra, proiettando un'ombra su parti della Terra. Durante questa specifica eclissi, il sole forma un anello di fuoco attorno alla luna. Questo fenomeno è noto come eclissi solare anulare, che avviene quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra, apparendo più piccola del Sole e non coprendolo completamente. Di conseguenza, la Luna appare come un disco scuro sopra un disco più grande e luminoso, creando un effetto ad anello.

L'eclissi solare anulare inizierà alle 11:29 del 14 ottobre 2023 (Nuova Delhi) e terminerà alle 11:34 dello stesso giorno. Offrirà uno spettacolo spettacolare per coloro che hanno la fortuna di assistervi.

Inoltre, il 2023 e 28 ottobre si verificherà l’eclissi lunare, l’ultima del 29. Un'eclissi lunare avviene quando la Luna si sposta nell'ombra della Terra. La superficie della Luna potrebbe apparire scura o rossastra durante questo evento.

L'eclissi lunare inizierà il 28 ottobre 2023 alle 11:31 (Nuova Delhi) e terminerà alle 3:36 del 29 ottobre 2023. Questa durata estesa offre una meravigliosa opportunità per gli avidi osservatori del cielo di osservare e osservare apprezzare lo spettacolo celeste.

Assicurati di segnare sul tuo calendario questi eventi astronomici e preparati per un'esperienza indimenticabile!

Definizioni:

– Eclissi solare: un fenomeno naturale che si verifica quando la luna passa tra il sole e la terra, proiettando un’ombra su parti della Terra.

– Eclissi lunare: un evento celeste che si verifica quando la luna si sposta nell'ombra della Terra.

Fonte: (rimossa)