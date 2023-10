Il Canada sperimenterà un’eclissi solare parziale nel 2023

Il Canada sarà testimone di un’eclissi solare parziale il 14 ottobre 2023, mentre l’eclissi solare anulare passa attraverso lo stretto sentiero di terra dall’Oregon negli Stati Uniti alla costa del Natal in Brasile. A seconda della località in Canada, l’oscuramento del sole può arrivare fino all’85%, con conseguente notevole oscuramento della giornata.

Un'eclissi anulare è diversa da un'eclissi solare totale. In un'eclissi anulare, la Luna appare più piccola e non copre completamente il Sole, creando un luminoso “anello di fuoco” attorno alla Luna. L'intero spettacolo anulare può essere visto solo da luoghi lungo il percorso dell'anularità, dove la Luna attraversa il centro del Sole. Nel Canada occidentale, gli osservatori possono aspettarsi un'eclissi parziale con oltre il 50% dell'area solare coperta dalla Luna.

La durata e la copertura massima dell'eclissi varieranno a seconda della posizione. Ad esempio, a Victoria, British Columbia, l'eclissi durerà dalle 8:07 alle 10:38, con la massima copertura alle 9:19 Vancouver, Prince George, Whitehorse, Lethbridge, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Regina, Winnipeg, Anche Thunder Bay, Windsor, Londra, Toronto, Ottawa, Montreal, Quebec City, Fredericton, Halifax, Charlottetown e St. John's vivranno l'eclissi solare parziale in momenti diversi.

Per visualizzare l'eclissi in sicurezza, è essenziale utilizzare filtri solari speciali progettati appositamente per l'osservazione di un'eclissi solare. Guardare direttamente il sole senza una protezione adeguata può danneggiare gli occhi. Gli occhiali solari originali possono essere acquistati presso RASC/Science Center locali o negozi affidabili. In alternativa, è possibile creare un proiettore stenopeico o utilizzare una maschera di saldatura con una lente di valutazione pari a 14.

Varie feste di visione saranno organizzate in tutto il Canada dai centri regionali RASC, dai centri scientifici e dai dipartimenti di fisica universitari. Questi eventi offriranno l'opportunità di osservare l'eclissi attraverso i telescopi solari e nella maggior parte dei luoghi verranno distribuiti occhiali per eclissi gratuiti. Alcuni luoghi suggeriti per osservare l'eclissi includono il Mount Tolmie Park a Victoria, Science World e il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'UBC a Vancouver e l'Osservatorio RASC al TELUS World of Science a Edmonton.

Assicurati di controllare le condizioni meteorologiche e i dettagli di eventi specifici nella tua zona per goderti appieno questo raro fenomeno celeste.

