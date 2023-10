Un oceano sotterraneo nascosto potrebbe essere responsabile di terremoti "al rallentatore".

Gli scienziati hanno fatto un'affascinante scoperta in Nuova Zelanda: un oceano sotterraneo nascosto che potrebbe causare misteriosi terremoti "al rallentatore" nella regione settentrionale del paese. Si ritiene che questo oceano sotterraneo faccia parte di un'enorme regione vulcanica formatasi oltre 125 milioni di anni fa. Mentre indagava su questi eventi sismici, uno scienziato del dipartimento di geofisica dell'Università del Texas si è imbattuto in questo oceano nascosto sul fondo del fondale marino. Utilizzando una barca che trainava un sensore sismico 3D, lo scienziato è stato in grado di ottenere una visione approfondita dell'area e ha scoperto che l'acqua era rimasta intrappolata tra gli spessi sedimenti.

Questa scoperta ha fatto luce sul verificarsi dei terremoti in Nuova Zelanda. Nel paese si verificano terremoti "a rallentatore", noti anche come eventi a scorrimento lento, che possono durare diversi giorni. Si ritiene che la placca tettonica del Pacifico, in particolare la zona di subduzione di Hikurangi, che ha una maggiore quantità di acqua intrappolata rispetto ad altre regioni, possa essere responsabile di questi strani eventi sismici.

Questa svolta fornisce informazioni preziose per comprendere i terremoti. Studiando questo oceano sotterraneo nascosto e il suo impatto sulle linee di faglia, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione di come vengono generati i terremoti e di come possono essere previsti in futuro. Si prevede di prelevare ulteriori campioni dell'area e verranno condotte ulteriori ricerche per esplorare l'acqua in modo più dettagliato.

Questa scoperta ha confermato ipotesi precedenti e simulazioni al computer, ma sono stati condotti esperimenti sul campo limitati per testarle sulla scala di una placca tettonica. I risultati di questo studio contribuiranno alla nostra conoscenza dei processi geologici che modellano il nostro pianeta e ci aiuteranno a proteggere meglio le regioni vulnerabili dagli effetti devastanti dei terremoti.

Fonte:

– Dipartimento di Geofisica dell’Università del Texas

– Pexel