Ampie docce d'aria di raggi cosmici osservate con la Subaru HSC

I raggi cosmici, particelle energetiche provenienti dallo spazio, non sono ancora del tutto compresi. Determinare la loro origine e proprietà è un compito vitale in astrofisica. Un nuovo metodo che utilizza il rilevatore di immagini al silicio Subaru Hyper Suprime-Cam (HSC) è stato sviluppato per osservare estesi sciami d'aria (EAS) indotti da raggi cosmici ad alta energia. Gli EAS si verificano quando i raggi cosmici primari interagiscono con i nuclei atmosferici, producendo sciami di particelle secondarie. Il Subaru HSC, abbinato a un array di rilevatori di superficie, consente la misurazione di singole particelle secondarie e lo studio dettagliato delle proprietà EAS.

Sono stati utilizzati vari metodi per osservare gli EAS, compreso il rilevamento della luce fluorescente e delle emissioni radio, nonché l'uso di array di rilevatori di superficie. Questi array misurano i tempi di arrivo e le densità delle particelle secondarie a livello del suolo per ricostruire le informazioni sui raggi cosmici primari. Tuttavia, i tradizionali rilevatori di superficie non possono misurare le proprietà delle singole particelle.

Il Subaru HSC, situato sulla cima di Maunakea alle Hawaii, è il più grande rilevatore di immagini al silicio sopra un'altitudine di 4200 m. Viene tipicamente utilizzato per osservare stelle e galassie lontane, ma è stato riproposto per osservare le particelle EAS. Durante il funzionamento standard, l'HSC scatta immagini con tempi di esposizione di 150-200 secondi. Queste immagini mostrano occasionalmente un numero insolitamente elevato di tracce allineate, indicando la presenza di un EAS. Queste osservazioni fortuite hanno consentito lo sviluppo di un metodo per identificare gli eventi EAS nei dati HSC.

Costruendo un modello per stimare la velocità di fondo delle particelle dirette in modo casuale, è possibile confrontare il numero di tracce in un'immagine per determinare se è stato osservato un EAS. Questo nuovo metodo è promettente per ulteriori studi sui raggi cosmici ad alta energia e sulle loro proprietà.

