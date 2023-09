L'Einsteinturm: preservare un osservatorio solare costruito sulle teorie di Einstein

Dopo un progetto di ristrutturazione durato un anno, l'Einsteinturm (Torre di Einstein) vicino a Berlino è stata riaperta al pubblico. La torre, situata sulla Telegraph Hill a Potsdam, fu originariamente costruita tra il 1920 e il 1922 con l'obiettivo di suffragare la teoria della relatività di Albert Einstein. Progettata dall'architetto Erich Mendelsohn in collaborazione con l'astronomo Erwin Finlay-Freundlich, la torre è stata a lungo un'attrazione sia per gli appassionati di architettura che per gli astrofisici.

Il design unico della torre, descritto come simile a una "goffa astronave", presenta una struttura amorfa senza angoli retti e una scala in legno sinuosa. Ospita un elaborato sistema di specchi e lenti che dirigono la luce solare dai telescopi sul tetto fino allo spettrografo e ai laboratori di osservazione nel seminterrato. Nonostante il suo significato storico, la torre funziona ancora oggi come osservatorio solare funzionante, utilizzato principalmente per studiare i campi magnetici solari.

Il progetto di ristrutturazione mirava a preservare la torre per le generazioni future sigillando le crepe, affrontando l'estesa umidità e salvaguardando il tetto a cupola in zinco pur mantenendo la sua autenticità. Hagen Mehmel, l'ingegnere del progetto, ha descritto la struttura come una "scultura fantastica", ma ha riconosciuto le sue sfide dal punto di vista dell'ingegneria strutturale.

Anche se lo stesso Einstein mostrò poco entusiasmo per l'edificio, l'Einsteinturm giocò un ruolo cruciale nello studio della teoria generale della relatività di Einstein. Ha aiutato a verificare la previsione della teoria dello “spostamento verso il rosso”, il leggero movimento delle linee spettrali nel campo gravitazionale del sole. Oggi la torre continua ad essere utilizzata per la formazione degli studenti e per lo sviluppo e il test della strumentazione per nuovi telescopi solari.

Per fornire maggiori informazioni sull'Einsteinturm, è stata lanciata una mostra digitale per i visitatori che vedranno la torre principalmente dall'esterno. Dopo la ristrutturazione, la torre è oggi in condizioni migliori rispetto a quando fu inaugurata quasi un secolo fa. Con la sua miscela unica di significato architettonico e scientifico, l'Einsteinturm rappresenta una testimonianza dell'eredità duratura delle teorie rivoluzionarie di Einstein.

