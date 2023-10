Le osservazioni svelano proprietà insolite della supernova di tipo Ic SN 2022jli

By

Un team internazionale di astronomi ha recentemente condotto osservazioni approfondite di una supernova di tipo Ic nota come SN 2022jli. Questa supernova, scoperta nel maggio 2022, si trova nella galassia NGC 157 e dista circa 75 milioni di anni luce.

Le supernove di tipo Ic sono una sottoclasse di supernove a collasso del nucleo che non mostrano righe dell'idrogeno o dell'elio nei loro spettri. I ricercatori hanno notato che i progenitori e i meccanismi di esplosione delle supernove di tipo Ic non sono ancora del tutto chiari.

La campagna osservativa di SN 2022jli ha coinvolto osservazioni fotometriche e spettroscopiche a più lunghezze d'onda. Il team ha scoperto che questa supernova ha proprietà insolite. Ha mostrato un eccesso iniziale insolitamente longevo e luminoso seguito da un lungo tempo di salita e da una lenta evoluzione spettroscopica. La durata dell’eccesso iniziale è stata di almeno 25 giorni, un valore senza precedenti per una supernova di tipo Ic.

I ricercatori hanno anche scoperto un comportamento periodico nella curva della luce ottica di SN 2022jli. Questa periodicità si è ripetuta in una finestra temporale di almeno 200 giorni con un periodo di circa 12.5 giorni e un'ampiezza di circa l'1% della luce massima della supernova. Il team ha notato che questa è la prima volta che oscillazioni periodiche ripetute vengono rilevate nella curva di luce di una supernova.

Possibili spiegazioni per la periodicità includono episodi discreti di shock termico derivanti dall'interazione con un mezzo circumstellare strutturato prodotto attraverso la perdita di massa modulata della stella progenitrice in un sistema binario, o un'interazione compagno-oggetto compatto. È necessario un ulteriore monitoraggio multilunghezza d’onda per determinare la vera causa del comportamento periodico.

Le osservazioni di SN 2022jli forniscono preziose informazioni sulle proprietà e sul comportamento delle supernove di tipo Ic, contribuendo alla nostra comprensione dell’evoluzione stellare e della cosmologia.

