Osservazioni astronomiche influenzate dal satellite luminoso

Ricercatori dell'Università di Canterbury (UC) hanno scoperto che un satellite lanciato lo scorso anno sta causando difficoltà nel condurre osservazioni astronomiche a causa della sua eccessiva luminosità. Questa scoperta ha implicazioni significative sia per gli astronomi che per il pubblico in generale.

Il satellite in questione, denominato BlueWalker 3, era stato lanciato in orbita nel settembre dell'anno precedente come parte di una rete prototipo per sistemi di comunicazione mobile. Tuttavia, al momento del suo lancio, venne identificato come uno degli oggetti più luminosi del cielo. Negli ultimi 130 giorni, un team di ricercatori internazionali, compresi quelli dell’UC, hanno seguito e studiato da vicino il satellite.

Durante le loro osservazioni, i ricercatori hanno identificato un improvviso aumento della luminosità di BlueWalker 3, che ha coinciso con il dispiegamento del suo sistema di antenne. Questo comportamento “insolito” del satellite ha sollevato preoccupazioni sia tra gli scienziati che tra gli astronomi. Michelle Bannister, una delle ricercatrici dell'UC coinvolte nello studio, ha sottolineato l'importanza di comprendere l'impatto degli oggetti creati dall'uomo sul cielo notturno, non solo per gli astronomi ma per tutti. Con il crescente numero di satelliti nei nostri cieli, soprattutto quelli lanciati come parte di progetti su larga scala, è fondamentale valutarne gli effetti.

L'interferenza causata dai satelliti in astronomia è diventata una preoccupazione crescente negli ultimi anni, come indicato dalla ricercatrice Sangeetha Nandakumar dell'Instituto de Astronomía y Ciencias Planetarias dell'Universidad de Atacama Chile. Il documento ha inoltre rivelato che l'adattatore utilizzato per collegare il satellite al razzo durante il lancio ha superato la luminosità massima raccomandata dall'Unione Astronomica Internazionale.

Per affrontare questi problemi, i ricercatori hanno proposto la necessità di valutazioni d’impatto prima del lancio mentre le aziende continuano a lanciare satelliti commerciali. Questo approccio proattivo garantirebbe la mitigazione delle potenziali interruzioni delle osservazioni astronomiche causate dalla luminosità del satellite.

In conclusione, la luminosità del satellite BlueWalker 3 ha destato preoccupazione tra i ricercatori, evidenziando la necessità di indagare sull'impatto degli oggetti realizzati dall'uomo sul cielo notturno. Con l’aumento dei lanci di satelliti commerciali, è essenziale dare priorità alle valutazioni d’impatto pre-lancio per salvaguardare l’integrità delle osservazioni astronomiche.

Fonte:

– Università di Canterbury (UC)

– Unione Astronomica Internazionale