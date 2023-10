Come l'antico mito greco di Prometeo riflette la nostra realtà moderna

Prometeo, il Titano che rubò il fuoco agli dei e lo donò all'umanità, è stato a lungo un simbolo di progresso e pericolo. Dal punto di vista della mitologia, è visto come un emancipatore, che si ribella alla tirannia di Zeus per il bene dell'umanità. Tuttavia, nel nostro mondo moderno, Prometeo sta assumendo un significato diverso.

La rivoluzione industriale segnò un punto di svolta in cui il potere del fuoco e della tecnologia divennero sia fonte di gloria che di disastro. Il romanzo di Mary Shelley “Frankenstein”, sottotitolato “Il Prometeo moderno”, mette in risalto l'arroganza e l'idealismo del creatore del mostro. In questo contesto, Prometeo rappresenta la nostra capacità di autodistruzione e i pericoli del superamento tecnologico.

Negli ultimi anni, Prometeo ha vissuto una rinascita nella cultura popolare, riflettendo la nostra ambivalenza nei confronti della tecnologia e delle sue conseguenze. Il film “Oppenheimer” di Christopher Nolan traccia un parallelo tra la punizione subita dal mitico Prometeo e J. Robert Oppenheimer, spesso considerato il padre della bomba atomica. L'analogia è ulteriormente esplorata nella pièce teatrale di Annie Dorsen “Prometheus Firebringer”, che intreccia un racconto ammonitore sulla nostra dipendenza dall'intelligenza artificiale.

Il romanzo di Benjamín Labatut “Il Maniaco” approfondisce la vita di John von Neumann, un pioniere dell'intelligenza artificiale e della teoria dei giochi, paragonato anche a Prometeo. Il libro di Labatut, classificato come finzione, tenta di creare una nuova mitologia per il mondo moderno, attingendo a persone reali e alle loro idee.

Sia Oppenheimer che von Neumann, che lavorarono a stretto contatto durante il Progetto Manhattan, rappresentano la convergenza del genio e la possibilità dell'annientamento umano. Il loro lavoro sulla teoria quantistica e sulla bomba atomica dimostra come l’astrazione diventi una realtà tangibile con conseguenze catastrofiche.

Sebbene il potere distruttivo di queste tecnologie sia evidente, il dramma intellettuale risiede nel modo in cui questi concetti astratti diventano manifestazioni concrete. Il ruolo di Oppenheimer nello sviluppo della bomba atomica serve come prova di concetto per la teoria quantistica. La sua punizione, proprio come quella del mitico Prometeo, non viene dagli dei, ma da coloro che ricevono il suo dono.

La storia di Prometeo è in sintonia con la nostra realtà attuale, poiché la nostra crescente dipendenza dalla tecnologia porta sia progresso che pericolo. Le scelte che facciamo nella ricerca della conoscenza e del potere possono avere conseguenze di vasta portata. Il mito di Prometeo funge da ammonimento, ricordandoci di considerare le implicazioni etiche delle nostre azioni e il potenziale di autodistruzione.

