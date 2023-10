Il terreno sotto la città di New York sta sprofondando, peggiorando i rischi di inondazioni

By

Una nuova ricerca ha rivelato che diverse aree della città di New York stanno sperimentando sia lo sprofondamento che il sollevamento del terreno, contribuendo ad aumentare i rischi di inondazioni. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances e hanno monitorato i cambiamenti di elevazione nella città dal 2016 al 2023 utilizzando una tecnica di telerilevamento nota come radar interferometrico ad apertura sintetica (InSAR).

Lo studio, condotto da ricercatori della NASA e della Rutgers University, ha scoperto che l’area metropolitana di New York sta affondando a un tasso medio di circa 1.6 millimetri all’anno. Alcuni luoghi, tra cui l’Arthur Ashe Stadium nel Queens, una pista dell’aeroporto LaGuardia e l’Interstate 78, stanno affondando a un ritmo più veloce di oltre 2 millimetri all’anno. Sebbene questi numeri possano sembrare piccoli, si accumulano nel tempo e contribuiscono ad aumentare il rischio di inondazioni in città.

Lo sprofondamento può essere attribuito a vari fattori, tra cui le conseguenze dell'ultima era glaciale, che ha prodotto un terreno elevato che ora sta lentamente tornando alla sua posizione originale. Inoltre, alcune aree della città di New York furono costruite sopra discariche, esacerbando il processo di affondamento.

Al naufragio si aggiungono gli effetti della crisi climatica in corso. L’innalzamento del livello degli oceani e le precipitazioni più intense hanno aumentato la frequenza e la gravità degli incidenti legati alle inondazioni. La sola Manhattan ha assistito ad un innalzamento del livello del mare di oltre 4 millimetri all’anno tra il 2000 e il 2022.

I residenti di New York City hanno sperimentato in prima persona le conseguenze di questo sprofondamento e dell’aumento del rischio di inondazioni. Nonostante i significativi aggiornamenti alle infrastrutture, compreso l’aeroporto LaGuardia, l’area subisce ancora danni a causa di eventi meteorologici estremi. Proprio la scorsa settimana, forti piogge hanno causato improvvise inondazioni nelle stazioni della metropolitana, nelle autostrade e nell’aeroporto.

In contrasto con le aree che sprofondano, i ricercatori hanno identificato anche parti di New York City che in realtà stanno aumentando. Si è scoperto che Newton Creek a Brooklyn e il quartiere di Woodside nel Queens stanno sperimentando un movimento verso l’alto, a tassi rispettivamente di circa 1.6 millimetri e 6.9 ​​millimetri all’anno.

Fonte:

Anticipi Scienza: vol. 7, n. 28 (2021): eabg3093

NASA