La città di New York affonda a un ritmo allarmante: implicazioni per il cambiamento climatico e le inondazioni costiere

Un recente studio condotto da un gruppo di ricerca guidato dalla NASA ha rivelato che la città di New York sta affondando a una velocità di mezzo piede ogni secolo. Lo studio ha utilizzato immagini satellitari ad alta risoluzione per analizzare l’elevazione del suolo della città, coprendo circa 300 miglia quadrate. Contrariamente all’ipotesi di uno studio precedente secondo cui pesanti edifici in cemento stavano causando un calo dell’elevazione del terreno della città, il team della NASA ha scoperto che il peso dei 1.68 trilioni di libbre di acciaio e pietra della città aveva un effetto trascurabile sull’affondamento, tranne che nelle aree costruite sulle discariche.

Punti caldi di cedimento erano sparsi nei cinque distretti, con luoghi come Coney Island, Arverne by the Sea, il complesso carcerario di Rikers Island e parti di Governors Island che mostravano sprofondamenti a causa delle fondamenta delle discariche. Inoltre, alcune aree costruite sulle calotte glaciali dell’ultima era glaciale, circa 20,000 anni fa, stavano sprofondando mentre la terra ritornava gradualmente alla sua posizione originale.

Lo sprofondamento del territorio della città è motivo di preoccupazione, soprattutto di fronte all'innalzamento del livello del mare causato dai cambiamenti climatici. I ricercatori sottolineano l’importanza di comprendere il tasso di affondamento in relazione all’innalzamento del livello del mare per prepararsi efficacemente alle future inondazioni e alle sfide costiere. Lo studio ha rilevato che, mentre il tasso medio di sprofondamento è inferiore a un decimo di pollice all’anno, le aree costruite sulle discariche stanno sprofondando tre volte più velocemente.

In particolare, siti iconici come l’Arthur Ashe Tennis Stadium e l’aeroporto LaGuardia sono stati identificati come aree che affondano, sottolineando ulteriormente la necessità di prendere in considerazione i terreni che affondano nella pianificazione degli impatti dei cambiamenti climatici. È importante notare che non tutte le parti di New York City stanno affondando: aree come Newtown Creek, East Williamsburg e Woodside stanno effettivamente risalendo. Questi casi sono attribuiti ad attività umane come la bonifica ambientale e la costruzione sotterranea.

Comprendere le cause e le conseguenze del sollevamento e dell'abbassamento del territorio è fondamentale e gli scienziati della NASA intendono espandere la portata del progetto per coprire tutto il Nord America e, infine, l'intero pianeta. Questa analisi completa contribuirà a un migliore monitoraggio ambientale e a informare le strategie per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e delle inondazioni costiere.

Definizioni:

– Subsidenza: il graduale sprofondamento o assestamento della superficie terrestre.

– Discarica: un’area in cui i materiali di scarto vengono sepolti sotto strati di terreno per bonificare il terreno o smaltire i rifiuti.

– Calotte glaciali: grandi masse di ghiaccio che ricoprono vaste aree di terreno e si formano durante i periodi di glaciazione.

Fonte:

– Studio del gruppo di ricerca guidato dalla NASA

– Studio precedente sull'elevazione del territorio di New York City

– Ufficio per l’azione per il clima della Rutgers University

*Nota: gli URL sono stati rimossi secondo le istruzioni.