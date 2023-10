Gli scienziati impostano il ticchettio dell'orologio per la nuova generazione di orologi

Gli scienziati hanno fatto un importante passo avanti nel campo della misurazione del tempo, impostando il ticchettio dell’orologio per lo sviluppo di una nuova generazione di orologi in grado di mantenere una precisione fino a 1 secondo in 300 miliardi di anni, ovvero circa 22 volte l’età dell’universo. La ricerca, guidata da Yuri Shvyd'ko e dal suo team, è stata condotta presso l'European XFEL X-ray e si è concentrata sul potenziale dello scandio come base per gli orologi nucleari.

Mentre la maggior parte degli orologi atomici si basa su oscillatori come il cesio, che possono mantenere frequenze affidabili quando stimolati dalle radiazioni a microonde, gli scienziati aspirano da tempo a creare un orologio che utilizzi l’oscillazione del nucleo atomico, piuttosto che il guscio elettronico, per ottenere una precisione ancora maggiore. I ricercatori dell'European XFEL X-ray hanno ora identificato lo scandio come un candidato promettente per questo scopo.

Lo scandio, facilmente disponibile come lamina metallica di elevata purezza o composto di biossido di scandio, ha risonanze atomiche più acute di quelle degli elettroni nel guscio atomico. Tuttavia, per eccitare queste risonanze sono necessari raggi X ad altissima energia, circa 10,000 volte l’energia della luce visibile. Ciò genera un'ampiezza di risonanza estremamente ridotta, fondamentale per la precisione del clock. I ricercatori hanno raggiunto un’ampiezza di soli 1.4 femtoelettronvolt, aprendo la possibilità di raggiungere una precisione di 1 su 10,000,000,000,000.

Ralf Röhlsberger, ricercatore presso il Deutsches Elektronen-Synchrotron tedesco, ha affermato che la precisione di un orologio nucleare che utilizza lo scandio potrebbe essere equivalente a un secondo in 300 miliardi di anni. Ciò significa che se il tuo orologio perde un secondo all'anno, sarebbe indietro di 9,512 anni nel momento in cui un orologio nucleare basato sullo scandio si trova a un secondo di distanza.

Questa svolta ha implicazioni ad ampio raggio per la metrologia estrema, la tecnologia dell’orologio nucleare e la spettroscopia ad altissima precisione. I ricercatori ritengono che questi progressi potrebbero rivoluzionare il cronometraggio e aprire le porte a varie applicazioni in futuro.

