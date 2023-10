Athena: il sistema di modellazione del fuoco basato sull'intelligenza artificiale per combattere gli incendi boschivi nel NSW

Un nuovo sistema di modellazione degli incendi denominato Athena, basato sull’intelligenza artificiale e sui dati del laboratorio antincendio Black Mountain del CSIRO, è destinato a rivoluzionare la lotta contro gli incendi boschivi nel Nuovo Galles del Sud (NSW). I vigili del fuoco rurali del NSW stanno impiegando Athena per la prima volta dopo aver sperimentato con successo lo scorso anno.

Utilizzando il modello di comportamento del fuoco noto come Spark, sviluppato dal team Bushfire Behavior and Risks del CSIRO, Athena può prevedere e mappare gli incendi boschivi, rilevare con precisione il percorso degli incendi e localizzare i camion dei vigili del fuoco e le risorse idriche. Il dottor Mahesh Prakash, che supervisiona il lavoro del dottor Andrew Sullivan, afferma che Spark ha il potenziale per salvare vite umane.

Durante la sua prima corsa operativa, le capacità di previsione degli incendi di Athena sono state messe alla prova. Sulla mappa di Athena sono stati simulati oltre 85 incendi, evidenziando la realtà allarmante del settembre più caldo mai registrato.

Questa tecnologia all’avanguardia migliorerà notevolmente l’efficienza e l’efficacia della gestione degli incendi boschivi nel NSW. Fornendo previsioni accurate e mappature degli incendi in tempo reale, i servizi di emergenza possono rispondere in modo più efficace per proteggere vite umane e proprietà. Inoltre, la capacità di individuare e distribuire le risorse antincendio in modo più efficiente aiuterà a contenere gli incendi e a minimizzarne l’impatto.

Il dispiegamento di Athena segna un significativo passo avanti nella lotta contro gli incendi boschivi. Sfruttando la potenza dell’intelligenza artificiale e utilizzando tecniche avanzate di modellazione degli incendi, questo sistema ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui preveniamo, rileviamo e gestiamo gli incendi boschivi in ​​futuro.

