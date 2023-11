Unisciti al progetto "Message in a Bottle" della NASA e lascia il segno sulla Luna di Giove

La NASA offre una straordinaria opportunità agli appassionati di spazio di prendere parte all'esplorazione interplanetaria. Il progetto "Message in a Bottle" invita le persone a incidere i propri nomi, insieme a una poesia della poetessa statunitense Ada Limon, su un microchip a bordo della navicella spaziale robotica Europa Clipper a energia solare. Questa navicella spaziale è destinata alla luna di Giove, Europa, e il lancio è previsto nell'ottobre 2024.

Ad oggi, sono stati presentati circa 700,000 nomi da includere in questo progetto unico della NASA. I tecnici del Jet Propulsion Laboratory nel Microdevices Laboratory della California meridionale utilizzeranno una tecnica a fascio di elettroni per stampare questi nomi su un minuscolo microchip di silicio. Ogni riga di testo sarà più piccola di 1/1000 della larghezza di un capello umano, misurando a 75 nanometri.

Il microchip, insieme a una piastra metallica su cui è incisa la poesia di Ada Limon "Elogio del mistero", sarà attaccata all'esterno della navicella. Mentre la navicella spaziale intraprende il suo viaggio di circa 12.6 miliardi di chilometri, effettuando circa 50 sorvoli ravvicinati di Europa in sei anni, la poesia e i nomi fungeranno da messaggio simbolico in una bottiglia.

Questa opportunità unica per incidere il tuo nome nello spazio si chiuderà presto, con la finestra per partecipare alla campagna "Message in a Bottle" che terminerà il 31 dicembre. Diventando parte di questa missione, contribuirai all'esplorazione e alla comprensione di Europa , in particolare la superficie dell'oceano, la crosta ghiacciata e l'atmosfera. Gli scienziati sperano di raccogliere dati vitali che possano rivelare la possibilità di sostenere la vita sull'intrigante luna di Giove.

Non perdere questa occasione irripetibile di lasciare il segno sulle frontiere dell'esplorazione spaziale. Unisciti oggi stesso al progetto "Message in a Bottle" della NASA e diventa parte della storia!

Domande frequenti

1. Come posso partecipare al progetto "Message in a Bottle" della NASA?

Per partecipare è sufficiente visitare il sito ufficiale della NASA e inviare il proprio nome affinché venga inciso sul microchip a bordo della navicella spaziale Europa Clipper. La finestra per partecipare si chiude il 31 dicembre.

2. Qual è il significato del progetto 'Message in a Bottle'?

Il progetto consente ai singoli individui di lasciare il segno su un veicolo spaziale destinato alla luna di Giove, Europa. Incidendo i loro nomi accanto a una poesia di Ada Limon, i partecipanti contribuiscono all'esplorazione e alla comprensione del potenziale di Europa come sostegno alla vita.

3. Come verranno stampati i nomi sul microchip?

I tecnici del Jet Propulsion Laboratory utilizzeranno una tecnica a fascio di elettroni per stampare i nomi su un minuscolo microchip di silicio. Ogni riga di testo sarà inferiore a 1/1000 della larghezza di un capello umano.

4. Quando è previsto il lancio della navicella spaziale?

Il lancio della navicella spaziale Europa Clipper è previsto per ottobre 2024. Intraprenderà un viaggio di circa 12.6 miliardi di chilometri, orbitando attorno a Giove e conducendo molteplici sorvoli ravvicinati di Europa nell'arco di sei anni.

5. Quali dati raccoglierà la navicella spaziale Europa Clipper?

Equipaggiata con strumenti specializzati, la navicella spaziale mira a raccogliere dati vitali riguardanti la superficie dell'oceano, la crosta ghiacciata e l'atmosfera di Europa. Questi dati forniranno preziose informazioni sul potenziale della Luna di sostenere la vita.

(Fonte: NASA)