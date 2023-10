Esplorare il cielo notturno nel novembre 2023: una guida alle meraviglie celesti

Anche se spesso le chiamiamo stelle cadenti, è importante notare che le affascinanti strisce di luce a cui assistiamo nel cielo notturno sono in realtà meteore. Con l'autunno in pieno svolgimento, ci vengono presentate le condizioni perfette per osservare le stelle, e novembre offre una miriade di eventi celesti di cui meravigliarsi. Approfondiamo gli eventi di osservazione del cielo che dovresti aggiungere ai segnalibri per novembre 2023.

Inizio novembre: Giove Opposto

Novembre inizia con un evento spettacolare noto come opposizione di Giove. Durante questo allineamento, Giove, il Sole e la Terra si trovano in una configurazione in linea retta, con la Terra posizionata nel mezzo. Di conseguenza, Giove appare nella sua forma più magnifica, apparendo più grande e luminoso che mai. Rappresenta un'opportunità unica per intravedere il gigante gassoso in tutto il suo splendore.

18 novembre: Picco dello sciame meteorico delle Leonidi

Lo sciame meteorico delle Leonidi, causato dal passaggio della Terra attraverso i detriti della cometa 55P/Tempel-Tuttle, raggiunge il suo picco a metà novembre. Questo spettacolo celeste ci regala uno spettacolo di fino a 15 meteore all'ora, che sfrecciano nel cielo ad una velocità impressionante di 44 miglia al secondo. Per osservare questa pioggia di meteoriti, avventurati fuori dopo mezzanotte, trova un luogo buio lontano dalle luci della città e preparati a rimanere sbalordito.

27 novembre: Luna del Castoro

La mattina del 27 novembre, la Luna piena del Castoro abbellirà il cielo notturno. Il suo picco di illuminazione avviene circa due ore prima dell'alba di quel giorno, ma apparirà luminoso e pieno anche la notte prima. La Luna del Castoro deriva il suo nome dal fatto che novembre è il periodo dell'anno in cui i castori si ritirano nelle loro casette per l'inverno. Questo evento lunare ha anche vari nomi dei nativi americani come Freezing e Frost Moon, a significare l'avvicinarsi del solstizio d'inverno.

FAQ

D: Cos'è l'opposizione di Giove?

R: L'opposizione di Giove si riferisce all'allineamento di Giove, del Sole e della Terra in una configurazione in linea retta, con il risultato che Giove appare nella sua massima dimensione e luminosità.

D: Quando raggiunge il picco lo sciame meteorico delle Leonidi?

R: Lo sciame meteorico delle Leonidi raggiunge il suo picco il 18 novembre, con un massimo di 15 meteore visibili all'ora.

D: Perché si chiama Beaver Moon?

R: La Luna del Castoro è chiamata così perché coincide con il periodo dell'anno in cui i castori iniziano a prepararsi per l'inverno ritirandosi nelle loro capanne.