Un nuovo metodo identifica le proteine ​​effettrici del toxoplasma che prendono di mira la trascrizione della cellula ospite

Un recente studio pubblicato sulla rivista Cell Host & Microbe ha introdotto un nuovo metodo per identificare le funzioni delle proteine ​​secrete dal parassita Toxoplasma. Lo studio, condotto da un gruppo di ricerca, ha utilizzato il metodo Dual Perturb-Seq per analizzare gli effetti di oltre 200 proteine ​​secrete dal Toxoplasma nelle cellule ospiti umane.

I ricercatori sono riusciti a identificare e caratterizzare diverse nuove proteine ​​effettrici che svolgono un ruolo nel modificare la trascrizione e il comportamento delle cellule ospiti. Una scoperta significativa dello studio è l’identificazione di una proteina effettrice chiamata TgSOS1, che è essenziale per alterare una via chiave di segnalazione immunitaria nell’ospite. Questa scoperta evidenzia il ruolo fondamentale del Toxoplasma nella riprogrammazione della trascrizione delle cellule ospiti durante l'infezione e nello stabilire un'infezione persistente.

Moritz Treeck, l'autore corrispondente dello studio, ha espresso entusiasmo per il potenziale impatto di questa ricerca. Il metodo Dual Perturb-Seq non solo fornisce una comprensione più approfondita delle interazioni ospite-microbo, ma funge anche da strumento versatile per indagare su vari agenti patogeni. Questa svolta avvicina gli scienziati alla comprensione delle complessità delle infezioni e allo sviluppo di strategie più efficaci per combattere le malattie infettive.

I passi futuri del gruppo di ricerca includono l’espansione dei propri esperimenti su cellule di altre specie per ottenere informazioni su come il Toxoplasma può infettare un’ampia gamma di animali a sangue caldo, rendendolo uno dei parassiti di maggior successo sulla Terra.

Fonte: Host cellulare e microbo, Istituto Gulbenkian de Ciência

Fonte:

– Simon Butterworth et al, “Identificazione ad alto rendimento delle proteine ​​effettrici del Toxoplasma gondii che prendono di mira la trascrizione della cellula ospite”, Cell Host & Microbe (2023). DOI: 10.1016/j.chom.2023.09.003