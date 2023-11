Una nuova era di fenomeni di miscelazione dei fluidi: esplorare il potenziale dell'imaging a colori selettivo

By

Una tecnica di misurazione innovativa ha rivoluzionato la nostra comprensione della miscelazione dei fluidi all'interno di due goccioline levitate attraverso l'uso di particelle che emettono fluorescenza. Sviluppato dai ricercatori dell’Università di Tsukuba, questo metodo innovativo consente la visualizzazione e l’analisi delle complesse dinamiche del flusso dei fluidi che si verificano durante la coalescenza delle goccioline nello spazio. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, fornisce preziose informazioni sul movimento interno e sui processi di miscelazione all’interno di ciascuna gocciolina.

Tradizionalmente, il contenimento e la manipolazione di liquidi richiede l'uso di contenitori convenzionali. Tuttavia, l’avvento della tecnologia a ultrasuoni ha dato origine a un concetto straordinario noto come “lab-on-a-drop”. Questo ambiente di test ultracompatto consente la levitazione e la miscelazione di più goccioline liquide senza i vincoli imposti dai contenitori fisici.

Per affrontare la sfida di combinare e miscelare piccole goccioline nella configurazione lab-on-a-drop, i ricercatori hanno sviluppato una tecnica che utilizza un metodo di imaging a colori selettivo. Utilizzando un Phased Array ad ultrasuoni, che genera un punto focale per la levitazione delle goccioline, il team ha unito con successo due goccioline identiche fluttuanti in posizioni casuali.

Un aspetto cruciale dello studio prevedeva la misurazione del grado di miscelazione dei fluidi all’interno di ciascuna gocciolina. Per raggiungere questo obiettivo, i ricercatori hanno introdotto nelle goccioline particelle che emettono fluorescenti rosse e verdi. Il movimento di queste particelle è stato catturato meticolosamente utilizzando una telecamera ad alta velocità mentre le goccioline si coalizzavano, fornendo una comprensione dettagliata del processo di miscelazione.

L'analisi ha rivelato che il fattore dominante che contribuisce alla miscelazione dei fluidi era la vibrazione interfacciale indotta durante la coalescenza, piuttosto che la diffusione molecolare. Questi risultati rappresentano una promessa significativa per l’avanzamento nel campo dei dispositivi lab-on-a-drop e delle loro applicazioni.

Questa nuova tecnica di misurazione, che utilizza immagini selettive a colori, apre nuove strade per lo studio e la manipolazione dei fenomeni di miscelazione dei fluidi. Visualizzando le complesse dinamiche del flusso dei fluidi che si verificano all'interno delle goccioline levitate, i ricercatori possono ottenere informazioni più approfondite sui meccanismi sottostanti che guidano i processi di miscelazione. Questo studio pionieristico getta le basi per futuri progressi nella tecnologia lab-on-a-drop, portando a una migliore efficienza e precisione in vari campi, tra cui chimica, biologia e medicina.