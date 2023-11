Nuove conoscenze sui batteri Gram-negativi: svelare il ruolo dei geni correlati all'OPG

I batteri Gram-negativi, come E. coli e Salmonella, sono noti per causare malattie infettive ed epidemie globali. Questi batteri rilasciano glucani periplasmici osmo-regolati (OPG), carboidrati a catena lunga che svolgono un ruolo fondamentale nelle infezioni. Un team di ricercatori giapponesi ha recentemente condotto uno studio indagando sui geni correlati all'OPG, OpgG e OpgD, nell'Escherichia coli. La loro scoperta di una nuova famiglia di β-1,2-glucanasi fornisce preziose informazioni sulla patogenicità batterica e apre nuove possibilità per strategie di trattamento contro le infezioni batteriche.

I batteri Gram-negativi rappresentano una minaccia significativa sia per le piante che per gli animali, spesso causando gravi malattie infettive che richiedono un ampio intervento medico. Sebbene gli antibiotici siano stati efficaci nel trattamento delle infezioni batteriche, l’aumento dei batteri resistenti agli antibiotici ha spinto i ricercatori a esplorare opzioni terapeutiche alternative. Con i progressi della tecnologia e della medicina moderna, gli scienziati stanno ora cercando di interrompere la patogenicità batterica a livello molecolare prendendo di mira i processi genetici e proteici.

Gli OPG sono carboidrati a catena lunga composti da più unità di glucosio prodotte da batteri gram-negativi nello spazio extracellulare e periplasmatico. Inizialmente ritenuti sottoprodotti prodotti a basse concentrazioni di soluto, i ricercatori ora comprendono che gli OPG svolgono un ruolo cruciale nella patogenicità, nella simbiosi, nell'adesione cellulare e nella segnalazione.

Tuttavia, gli enzimi responsabili della sintesi, regolazione e degradazione degli OPG non sono completamente compresi. Attraverso l'analisi genetica si è scoperto che la rimozione dei geni opgH e/o opgG, coinvolti nella sintesi dell'OPG, porta alla perdita della capacità infettiva dei batteri. Ciò suggerisce un forte legame potenziale tra questi geni e la patogenicità batterica.

Per far luce su questo argomento, un team di scienziati dell’Università delle Scienze di Tokyo, dell’Istituto nazionale di scienza e tecnologia industriale avanzata (AIST) e dell’Università di Niigata ha condotto analisi strutturali e funzionali di OpgG e OpgD da E. coli. I loro risultati, pubblicati su Communications Biology, hanno rivelato che OpgD è un’endo-β-1,2-glucanasi che scompone specificamente i β-1,2-glucani. Lo studio ha inoltre identificato una nuova famiglia di enzimi, GH186, a cui appartengono OpgG e OpgD.

Comprendere i meccanismi e le funzioni dei geni e degli enzimi correlati all'OPG è fondamentale per sviluppare strategie efficaci per combattere le infezioni batteriche. Prendendo di mira questi enzimi specifici, i ricercatori potrebbero essere in grado di interrompere la sintesi dell’OPG e ostacolare la capacità di infezione dei batteri gram-negativi. Questo studio non solo fornisce preziose informazioni sulla patogenicità batterica, ma apre anche le porte a ulteriori ricerche e allo sviluppo di terapie mirate contro le infezioni batteriche gram-negative.

FAQ

D: Cosa sono i batteri gram-negativi?

I batteri Gram-negativi sono un tipo di batteri che hanno una caratteristica struttura della parete cellulare. Sono responsabili di una vasta gamma di malattie infettive sia nelle piante che negli animali.

D: Cosa sono i glucani periplasmatici osmo-regolati (OPG)?

Gli OPG sono carboidrati a catena lunga prodotti da batteri gram-negativi che svolgono un ruolo cruciale nell'infezione, nella simbiosi, nell'adesione cellulare e nella segnalazione.

D: Perché è importante la scoperta dei geni correlati all'OPG?

La comprensione dei geni e degli enzimi coinvolti nella sintesi dell'OPG fornisce informazioni sulla patogenicità batterica e apre nuove possibilità per terapie mirate contro le infezioni batteriche.

D: Qual è il significato della scoperta degli enzimi GH186?

La scoperta della nuova famiglia di enzimi GH186 offre potenziali bersagli per lo sviluppo di terapie in grado di interrompere la sintesi di OPG e ostacolare la capacità di infezione dei batteri gram-negativi.

D: In che modo questa ricerca può contribuire alla gestione della malattia?

Scoprendo i meccanismi e le funzioni dei geni e degli enzimi correlati all'OPG, i ricercatori possono sviluppare strategie mirate per gestire e trattare le infezioni batteriche in modo più efficace.