Nuovo approccio all'elettronica avanzata e all'archiviazione dei dati con la ferroelettricità

Un recente studio condotto da ricercatori della Flinders University e dell'UNSW Sydney ha esplorato l'uso della polarizzazione commutabile in una nuova classe di ossidi metallici compatibili con il silicio. Questi risultati hanno il potenziale per aprire la strada allo sviluppo di dispositivi elettronici avanzati, tra cui l’archiviazione di dati ad alta densità, l’elettronica a bassissimo consumo energetico, la raccolta flessibile di energia e i dispositivi indossabili.

La ricerca si è concentrata sull'osservazione della ferroelettricità intrinseca su scala nanometrica in film sottili di ossido di zinco sostituito con magnesio. Questa proprietà, simile al magnetismo, è caratterizzata dalla polarizzazione elettrica permanente risultante da dipoli elettrici con estremità caricate in modo opposto. La capacità di cambiare la polarizzazione tra diversi stati rende questi materiali molto preziosi per applicazioni tecnologiche, come la memoria veloce dei computer nanoelettronici e i dispositivi elettronici a basso consumo energetico.

Questo studio è significativo perché introduce una nuova classe di ossidi metallici compatibili con il silicio con strutture cristalline di wurtzite, offrendo materiali più semplici per dispositivi avanzati. I ricercatori ritengono che questi risultati abbiano importanti implicazioni per lo sviluppo di nuove tecnologie.

Tradizionalmente, questa proprietà è stata riscontrata in ossidi di perovskite complessi che sono difficili da integrare nei processi di produzione di semiconduttori a causa dei severi requisiti di lavorazione. Tuttavia, la nuova classe di ossidi metallici scoperta in questo studio fornisce una potenziale soluzione a questa sfida.

Questa ricerca apre possibilità per il progresso dei dispositivi elettronici e dell’archiviazione dei dati sfruttando la potenza della ferroelettricità. Apre la strada allo sviluppo di tecnologie più efficienti e versatili che possono essere perfettamente integrate nella vita di tutti i giorni.

Fonte:

– Haoze Zhang et al, Robusta polarizzazione commutabile e caratteristiche elettroniche accoppiate dell'ossido di zinco drogato con magnesio, ACS Nano (2023).

- Phys.org