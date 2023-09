L'antimateria cade proprio come la materia normale, scopre un esperimento

I fisici del CERN, il Centro europeo per la ricerca nucleare, hanno condotto un esperimento che rivela che l'antimateria cade in un campo gravitazionale proprio come la materia normale. L'antimateria è il gemello malvagio della materia, con massa identica ma caratteristiche opposte come carica e rotazione. Quando materia e antimateria entrano in contatto si annichilano a vicenda liberando energia. L'antimateria è stata oggetto di speculazioni nella fantascienza, con teorie secondo cui può essere respinta dalla gravità o addirittura viaggiare indietro nel tempo.

L'esperimento è stato condotto da un team internazionale chiamato ALPHA, che ha sede al CERN e guidato dal fisico delle particelle Jeffrey Hangst. Nell'esperimento, gli scienziati hanno assemblato circa 100 antiatomi di idrogeno e li hanno sospesi in un campo magnetico. Man mano che il campo magnetico veniva gradualmente ridotto, gli atomi di anti-idrogeno cadevano verso il basso alla stessa velocità degli atomi normali, circa 32 piedi al secondo. Il team ha pubblicato i risultati sulla rivista Nature.

Il risultato non è stato una sorpresa per la maggior parte dei fisici, poiché è in linea con la teoria della relatività generale di Einstein. Secondo questa teoria, tutte le forme di materia ed energia rispondono allo stesso modo alla gravità. I fisici dell'Università della California, Berkeley, hanno affermato che, sebbene il risultato fosse atteso, era fondamentale condurre l'esperimento per confermare la loro comprensione.

L’antimateria affascina gli scienziati da molti anni. Si ritiene che l'antimateria dovrebbe comportarsi in modo identico alla materia ordinaria e lo studio degli atomi di anti-idrogeno è il primo passo per verificare questa ipotesi. Gli scienziati del gruppo ALPHA raccolgono antimateria al CERN da 20 anni. L'esperimento prevedeva il rallentamento degli antiprotoni ad alta energia provenienti dalle collisioni nel Large Hadron Collider e la loro miscelazione con antielettroni per creare atomi di antiidrogeno.

Questo esperimento fornisce un'importante conferma della nostra comprensione del comportamento dell'antimateria in un campo gravitazionale. Verranno condotte ulteriori ricerche per esplorare ulteriormente le proprietà dell'antimateria e le sue potenziali applicazioni in futuro.

Fonte:

– Articolo: The New York Times

– Immagine: Keyi “Onyx” Li/US National Science Foundation