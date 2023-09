Atlantic News celebra il 50° anniversario come ultima edicola rimasta ad Halifax

By

Atlantic News, l'ultima edicola rimasta ad Halifax, festeggia il suo cinquantesimo anniversario questo fine settimana. Il negozio, originariamente aperto da Pat Doherty nel 50, è sopravvissuto al panorama in evoluzione della carta stampata e alla crescente concorrenza delle piattaforme online.

Quando Doherty aprì per la prima volta Atlantic News, la stampa era la forma di media dominante. L'edicola offriva una vasta gamma di riviste da tutto il mondo, rispondendo a vari interessi. Tuttavia, con la crescita di Halifax e la diffusione di Internet, molte altre edicole hanno chiuso i battenti, lasciando Atlantic News come unico sopravvissuto.

Gli attuali proprietari, Michele e Stephen Gerrard, hanno rilevato il negozio nel 1998 e hanno lavorato duramente per mantenerne il successo. Si sono adattati ai tempi che cambiano, offrendo nuovi servizi come la stampa on-demand di giornali tramite PressReader. Hanno inoltre ampliato la propria offerta includendo libri e opere di artisti locali.

Mentre gli smartphone e i social media hanno posto sfide al settore della stampa, Atlantic News ha continuato a prosperare. Michele Gerrard ha osservato che, anche se le persone trascorrono molto tempo sui propri dispositivi, c’è ancora il desiderio di una pausa dagli schermi e di un ritorno alla carta stampata fisica.

La pandemia di COVID-19 ha comportato un’altra serie di sfide, ma i Gerrard sono stati in grado di affrontare i momenti difficili e di mantenere attivo il negozio. Hanno osservato eventi significativi svolgersi attraverso le pagine delle riviste in edicola, vivendo la storia in prima persona.

Nel suo cinquantesimo anniversario, Atlantic News riflette sulla sua eredità di lunga data e sull’impatto che ha avuto sulla comunità. Il negozio rimane un'istituzione amata ad Halifax, offrendo una selezione curata di riviste e libri ai clienti che apprezzano il valore della carta stampata.

