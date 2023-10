I manufatti della lavorazione del legno alle cascate di Kalambo rivelano i primi progressi umani

I ricercatori dell’Università di Liverpool e dell’Università di Aberystwyth hanno fatto una scoperta rivoluzionaria a Kalambo Falls, nello Zambia. Esaminando il legno conservato risalente a 476,000 anni fa, il team ha trovato prove di tecniche avanzate di lavorazione del legno da parte dei primi antenati umani precedenti all'Homo sapiens. Ciò mette in discussione le precedenti convinzioni secondo cui gli esseri umani usavano il legno solo per scopi semplici come il fuoco e la creazione di strumenti di base.

I manufatti scoperti a Kalambo Falls suggeriscono che questi antichi umani modellarono e combinarono intenzionalmente due tronchi per creare strutture, possibilmente piattaforme o parti di abitazioni. Ciò indica un livello di abilità artigianale e di costruzione molto precedente a quanto si pensasse in precedenza. Il legno era eccezionalmente ben conservato a causa degli alti livelli d'acqua nel sito.

Questi risultati mettono anche in discussione l’idea che gli esseri umani dell’età della pietra fossero strettamente nomadi. La presenza di abbondanti risorse nelle vicinanze delle cascate Kalambo suggerisce che questi primi esseri umani potrebbero essersi stabiliti nell'area, utilizzando la fonte d'acqua perenne e la foresta circostante per il sostentamento.

Datare questi antichi manufatti è stata una sfida, ma le tecniche di datazione con luminescenza utilizzate dall’Università di Aberystwyth hanno fornito preziose informazioni sull’evoluzione umana. Questi metodi avanzati di datazione fanno luce sul significato delle cascate Kalambo, poiché i precedenti scavi negli anni '1960 mancavano di tali tecniche.

I ricercatori coinvolti nel progetto "Le radici profonde dell'umanità", che mira a comprendere lo sviluppo tecnologico umano durante l'età della pietra, stanno prendendo in considerazione le cascate Kalambo per lo status di patrimonio mondiale dell'UNESCO. Gli scavi sono in corso e si prevedono ulteriori scoperte in questo sito straordinario e storicamente significativo.

Fonte:

– Barham, L., Duller, GAT, Candy, I., Scott, C., Cartwright, CR, Peterson, JR, … & Nkombwe, P. (2023). "Prova del primo utilizzo strutturale del legno almeno 476,000 anni fa". Natura.

– Professore Larry Barham, Università di Liverpool

– Professore Geoff Duller, Università di Aberystwyth