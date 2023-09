Corpi estranei: esplorare pandemie e vaccini attraverso la storia

Nell'ultimo libro di Simon Schama, “Foreign Bodies”, approfondisce il mondo delle pandemie passate e presenti, evidenziando le lezioni che abbiamo imparato, così come quelle che dobbiamo ancora cogliere. Il libro si concentra principalmente sulla vita e sul lavoro di Waldemar Mordechai Wolff Haffkine, uno scienziato che ha sviluppato vaccini fatti in casa per combattere il colera e la peste bubbonica tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.

Gli scritti di Schama accompagnano i lettori in un viaggio avvincente attraverso la vita di Haffkine, dalle sue prime esperienze nella difesa della sua comunità dai pogrom russi alla sua formazione presso il prestigioso Istituto Pasteur in Francia. Fu il vaccino di Haffkine a portarlo in India nel 1893, dove fu testimone del suo notevole successo nella lotta al colera. Più tardi, avrebbe ottenuto un trionfo ancora maggiore con un vaccino per debellare la peste bubbonica.

L'autore descrive con dettagli avvincenti il ​​meticoloso processo utilizzato da Haffkine per creare il vaccino contro la peste, dall'estrazione dei fluidi alla coltura dei bacilli nel brodo di capra. Nonostante i significativi contributi di Haffkine alla salute pubblica in India, le autorità coloniali britanniche alla fine si stancarono di lui. Avevano fatto affidamento su misure più aggressive, come la distruzione dei villaggi e lo sfratto dei nativi, che spesso si rivelarono inefficaci. Il successo di uno straniero come Haffkine fu un duro colpo per il loro orgoglio, portando alla sua partenza dall'India.

Sebbene Schama includa alcune escursioni tangenziali e storie aggiuntive, la sua ammirazione per Haffkine traspare chiaramente. Il libro si conclude con una nota di sostegno per Anthony Fauci e una sorprendente riflessione sul ruolo del sangue blu del granchio a ferro di cavallo nella produzione di vaccini.

Il lavoro di Schama solleva importanti domande sul potere della scienza nella lotta alle pandemie e sul ruolo degli esseri umani nella loro stessa distruzione. Nonostante i nostri progressi, l’autore sostiene che sono le nostre stesse azioni, come le armi nucleari e il cambiamento climatico, a rappresentare una minaccia maggiore per l’umanità.

"Foreign Bodies" funge da testimonianza della straordinaria vita e dei risultati di Waldemar Mordechai Wolff Haffkine. Attraverso questa biografia, Simon Schama evidenzia l’immenso impatto che i singoli scienziati possono avere di fronte alle crisi sanitarie globali.

