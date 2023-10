Northrop Grumman unisce le forze con Voyager Space nell'impresa commerciale relativa alla stazione spaziale

By

Northrop Grumman ha annunciato che non perseguirà più lo sviluppo di una propria stazione spaziale commerciale. Invece, la società collaborerà con Voyager Space, uno sforzo concorrente, per assistere nello sviluppo della Stazione Spaziale Voyager, nota come Starlab. Nell'ambito della nuova partnership, le società si concentreranno sullo sviluppo di sistemi di attracco completamente autonomi per la navicella spaziale cargo Cygnus di Northrop, consentendole di attraccare con la stazione spaziale Starlab.

Questa collaborazione tra Northrop Grumman e Voyager Space è vista come un importante passo avanti per il programma Starlab. Dylan Taylor, presidente e amministratore delegato di Voyager Space, ha affermato che le capacità tecniche di Northrop Grumman e il comprovato successo nei servizi di rifornimento cargo giocheranno un ruolo fondamentale nell'accelerare lo sviluppo di Starlab.

Sia Northrop Grumman che Voyager Space avevano lavorato in modo indipendente sui concetti della propria stazione spaziale. Le società hanno ottenuto gli accordi NASA Space Act come parte del programma Commercial Low Earth Orbit Destinations (CLD). Questi accordi hanno lo scopo di far maturare i progetti delle loro stazioni al fine di assistere nello sviluppo dei successori commerciali della Stazione Spaziale Internazionale.

Sebbene il futuro della stazione proposta da Northrop sia incerto, la società ritirerà il suo accordo con la NASA. Northrop ha ricevuto 36.6 milioni di dollari su un totale di 125.6 milioni di dollari per alcuni traguardi raggiunti nell'accordo. La NASA ha dichiarato che prenderà gli 89 milioni di dollari non ricevuti da Northrop e li destinerà a ulteriori traguardi nei suoi accordi con Voyager Space, Blue Origin e Axiom Space.

Northrop Grumman non ha fornito ragioni specifiche per la sua decisione di ritirarsi dallo sviluppo della propria stazione. Tuttavia, i funzionari dell’azienda hanno precedentemente evidenziato le sfide legate al business case per le stazioni commerciali, comprese le questioni normative e di responsabilità, nonché le incertezze sul coinvolgimento di partner internazionali.

Guardando al futuro, Northrop Grumman resta impegnata nel futuro dell’orbita terrestre bassa commerciale, e il suo ruolo con Starlab sosterrà le iniziative della NASA per incoraggiare lo sviluppo di stazioni spaziali commerciali come parte di un’economia in crescita nell’orbita terrestre bassa.

