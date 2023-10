Una chiamata per trovare il prossimo meteorite atterrato in Nuova Zelanda

Un uomo di Whangarei, Brendon Reid, ha avuto l'avvistamento a sorpresa di una "enorme palla di fuoco" mentre guardava la televisione a casa sua a tarda notte. Incuriosito dalla vista, Reid è andato online e ha scoperto fireballs.nz, un sito web che fornisce informazioni sui meteoriti e consente alle persone di segnalare i propri avvistamenti. Caricò il suo avvistamento e ricevette un'e-mail da James Scott, un professore del Dipartimento di Geologia dell'Università di Otago, che confermò che ciò che Reid aveva visto era davvero un meteorite.

Questo incontro suscitò l'interesse di Reid per i meteoriti e decise di essere coinvolto nel progetto Fireballs Aotearoa guidato da Scott. Reid ora ha una telecamera a sfera di fuoco installata a casa sua, che registra le attività nel cielo notturno e invia i dati all'Università di Otago. La speranza è quella di localizzare il prossimo meteorite che atterrerà in Nuova Zelanda utilizzando queste telecamere a sfera di fuoco, che possono triangolare le meteore. Scott ha spiegato che la Nuova Zelanda ha avuto nove meteoriti conosciuti negli ultimi 160 anni, di cui solo due cadute (raccolti immediatamente dopo l'atterraggio). I restanti sette sono stati ritrovati per caso.

La mancanza di un sistema di segnalazione centrale per gli avvistamenti di palle di fuoco ha reso difficile la ricerca dei meteoriti caduti. Scott ha sottolineato la necessità di più telecamere, in particolare nelle aree con ampie lacune di copertura come Northland. Il 12 dicembre, la rete neozelandese avrà un'opportunità unica di assistere alla prima pioggia di meteoriti associata alla cometa 469/Wirtanen. Le persone interessate a partecipare al progetto possono iscriversi sul sito fireballs.nz. Le fotocamere pronte all'uso sono disponibili per l'acquisto a $ 550 e i partecipanti devono solo accedere a una presa a muro standard, un buon Wi-Fi e un modo per collegare la fotocamera al proprio edificio.

L'obiettivo non è solo localizzare meteoriti in Nuova Zelanda ma anche raccogliere preziose informazioni sulla formazione e l'evoluzione del sistema solare. Queste rocce forniscono informazioni sulle prime fasi del sistema solare e sul suo sviluppo nel tempo.

Fonte:

– Progetto Fireballs Aotearoa del Dipartimento di Geologia dell’Università di Otago

– Professore James Scott, Dipartimento di Geologia dell’Università di Otago

– Sito web fireballs.nz