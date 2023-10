Unisciti alla Peterborough Astronomical Association per assistere a un'eclissi solare parziale

La Peterborough Astronomical Association (PAA) invita tutti a unirsi a loro sabato 14 ottobre presso l'Harold Town Conservation Area per assistere a un'eclissi solare parziale. Durante questo affascinante evento, la luna coprirà parzialmente la faccia del sole, creando un fenomeno astronomico unico.

È importante notare che anche durante un'eclissi solare parziale, è fondamentale utilizzare apparecchiature di visualizzazione speciali per proteggere gli occhi. Il sole può causare gravi danni agli occhi se osservato in modo improprio, anche per un breve momento. Il PAA fornirà occhiali per l'eclissi per garantire una visione sicura a tutti i partecipanti.

Rick Stankiewicz, direttore della pubblicità della PAA, sottolinea l'importanza di utilizzare le giuste attrezzature di sicurezza. Sottolinea che non si dovrebbe mai tentare di guardare il sole senza adeguate precauzioni di sicurezza.

Partecipare all'evento organizzato dal PAA ti darà l'opportunità di assistere ad uno spettacolo celestiale e conoscere meglio le meraviglie del nostro universo. Per ulteriori informazioni sull'evento e sull'astronomia in generale, visitare il sito web della Peterborough Astronomical Association.

Fonte:

– Associazione Astronomica di Peterborough

– Area protetta di Harold Town

Definizioni:

– Eclissi solare parziale: un evento celeste in cui la Luna oscura parzialmente il sole, creando un’ombra parziale sulla Terra.

– Occhiali Eclipse: occhiali speciali progettati per proteggere gli occhi durante un'eclissi solare filtrando i raggi nocivi del sole.