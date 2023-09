L'imminente eclissi solare anulare: cosa devi sapere

Il 14 ottobre si svolgerà un’eclissi solare anulare, che oscurerà i cieli del Nord, Centro e Sud America. A differenza di un'eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il sole, un'eclissi anulare si verifica quando la Luna si trova vicino al suo punto più lontano dalla Terra, facendola apparire più piccola del sole. Di conseguenza, la Luna creerà un effetto “anello di fuoco” attorno ai suoi bordi durante la fase massima dell’eclissi.

I migliori luoghi per vedere questo evento saranno in alcune parti del Texas, Nuovo Messico, Arizona, Utah, Colorado, Nevada, Idaho, California e Oregon. Per coloro che non si trovano nel percorso diretto dell'eclissi, sarà comunque visibile come un'eclissi parziale in altre parti degli Stati Uniti continentali

Tuttavia, è importante notare che guardare direttamente il sole durante qualsiasi fase di un'eclissi può essere pericoloso. La NASA consiglia di utilizzare gli occhiali Eclipse per visualizzare in sicurezza l'evento. Questi occhiali sono progettati specificamente per proteggere i tuoi occhi dai raggi dannosi del sole. Sebbene possa essere forte la tentazione di guardare il sole quando è completamente coperto dalla luna, anche un piccolo frammento di luce solare può essere dannoso per i tuoi occhi, quindi è fondamentale continuare a indossare gli occhiali da eclissi durante l'intero evento.

Se sei interessato a vivere l'eclissi solare anulare, puoi trovare orari specifici per la visualizzazione nella tua posizione sul sito Web Time and Date. Ricordatevi di dare priorità alla vostra sicurezza utilizzando le precauzioni adeguate per proteggere i vostri occhi.

Fonte:

– WCTV/Grey Notizie

– Nasa