La misurazione non distruttiva consente il calcolo quantistico scalabile utilizzando qubit di itterbio

Un recente studio condotto dai fisici dell’Università Urbana-Champaign dell’Illinois evidenzia il potenziale dell’utilizzo di atomi di itterbio-171 come qubit per l’informatica quantistica. Questi atomi, noti per le loro straordinarie proprietà e la semplicità di scalabilità, sono emersi come candidati promettenti per le piattaforme di calcolo quantistico. I ricercatori sono riusciti a ottenere una misurazione non distruttiva dei qubit di itterbio-171, consentendo calcoli lunghi e complessi che sono essenziali per molti algoritmi quantistici.

L’informatica quantistica si basa sui qubit, che sono sistemi quantistici con due livelli accessibili. Tuttavia, lavorare con gli atomi può essere impegnativo poiché spesso hanno più livelli accessibili. L'itterbio-171 si distingue perché, una volta raffreddato al suo stato di energia più bassa, possiede solo due livelli quantici accessibili. Questa proprietà riduce significativamente la probabilità di far uscire l'atomo dallo stato desiderato del qubit a due livelli durante le operazioni, rendendo molto più semplice la misurazione non distruttiva.

Sebbene le proprietà uniche dell’itterbio-171 si prestino bene alle operazioni quantistiche, l’atomo stesso ha una struttura complessiva complessa. Di conseguenza, i ricercatori hanno dovuto sviluppare nuove tecniche di fisica atomica per gestire le sue complicazioni. In questo studio, il team ha ottenuto una misurazione non distruttiva dei qubit di itterbio-171 con un notevole tasso di successo del 99%.

I ricercatori hanno implementato il controllo adattivo in tempo reale, una tecnica che prevede l’uso di un computer classico per controllare i qubit di itterbio in base ai risultati delle misurazioni. Questo approccio consente la creazione efficiente di comportamenti quantistici su larga scala durante le fasi intermedie di un calcolo.

I risultati di questo studio aprono nuove possibilità per esplorare l’informatica quantistica utilizzando array di itterbio. Con il loro potenziale di facilitare un calcolo quantistico scalabile ed efficiente, i qubit di itterbio-171 potrebbero svolgere un ruolo cruciale nel progresso del campo. Mentre i ricercatori continuano a perfezionare ed espandere queste tecniche, il futuro dell’informatica quantistica appare sempre più promettente.

Fonte:

– Grainger College of Engineering dell’Università dell’Illinois

– Diario: PRX Quantum (DOI: 10.1103/PRXQuantum.4.030337)