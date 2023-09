La battaglia sulla teoria dell'informazione integrata: è pseudoscienza?

By

Una lettera aperta firmata da 124 scienziati e filosofi della coscienza ha acceso un acceso dibattito nel campo degli studi sulla coscienza. La lettera attacca la teoria dell’informazione integrata, definendola “pseudoscienza”. Questo sviluppo senza precedenti minaccia di minare il progresso e la reputazione della scienza della coscienza.

La teoria dell’informazione integrata, proposta dal neuroscienziato italiano Giulio Tononi, presuppone che la coscienza sia identica alla quantità di “informazioni integrate” contenuta in un sistema. Ciò suggerisce che anche i sistemi più semplici possono possedere un certo grado di coscienza.

La lettera aperta avanza tre critiche principali alla teoria dell’informazione integrata. In primo luogo, sostiene che la teoria ha ricevuto più attenzione da parte dei media di quanto merita e non è una delle principali teorie della coscienza. In secondo luogo, solleva preoccupazioni sulle implicazioni della teoria, compreso il suo potenziale impatto sulla pratica clinica, sui dibattiti etici sull’intelligenza artificiale, sulla ricerca sulle cellule staminali, sulla sperimentazione animale e sull’aborto. Infine, accusa la teoria dell’informazione integrata di essere pseudoscienza.

Sebbene esistano critiche valide alla teoria dell’informazione integrata, non si può negare che si tratti di una teoria leader nel campo degli studi sulla coscienza. Un sondaggio condotto tra gli scienziati della coscienza ha rilevato che quasi il 50% degli intervistati considerava la teoria promettente. È stato presentato in dibattiti chiave e revisioni scientifiche e gode di un sostegno significativo all'interno della comunità scientifica.

Le implicazioni della teoria dell’informazione integrata non sono necessariamente più problematiche di quelle di altre principali teorie della coscienza. Tutte le teorie hanno implicazioni etiche e legali che devono essere attentamente considerate e discusse.

L’accusa di pseudoscienza contro la teoria dell’informazione integrata è discutibile. Sebbene la teoria sia difficile da verificare empiricamente, lo sono anche i principi fondamentali di altre teorie della coscienza. Dichiararla pseudoscienza basata su questo criterio prenderebbe di mira ingiustamente non solo la teoria dell’informazione integrata ma anche altre teorie nel campo.

È fondamentale che la comunità scientifica si impegni in un dialogo rispettoso e costruttivo per affrontare le sfide e le controversie che circondano le teorie della coscienza. Solo attraverso una discussione aperta e una rigorosa indagine scientifica possiamo far progredire la nostra comprensione di questo fenomeno complesso e sfuggente.

Definizioni:

– Teoria dell'informazione integrata: una teoria proposta da Giulio Tononi che identifica la coscienza con la quantità di informazioni integrate contenute in un sistema.

– Pseudoscienza: una convinzione o un processo presentato come scientifico ma privo di prove, metodi o principi scientifici.

Fonte:

– L'articolo si basa sull'articolo fonte fornito, non sono citate fonti aggiuntive.