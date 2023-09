La controversia sulla teoria dell'informazione integrata nella scienza della coscienza

La scienza della coscienza è un campo impegnativo a causa delle sue complessità filosofiche e dei dati sperimentali limitati. A giugno, l’Associazione per lo studio scientifico della coscienza ha annunciato i risultati di un concorso sperimentale tra due teorie rivali: la teoria dell’informazione integrata e la teoria dello spazio di lavoro globale. Tuttavia, i risultati sono stati inconcludenti e hanno portato a ulteriori indagini su queste teorie.

Tuttavia, la situazione ha preso una svolta senza precedenti a settembre, quando un gruppo di 124 scienziati e filosofi della coscienza ha pubblicato una lettera aperta attaccando la teoria dell’informazione integrata come pseudoscienza. Questa lettera ha causato un notevole scalpore all’interno della comunità scientifica, sollevando preoccupazioni sui potenziali danni a lungo termine.

La teoria dell’informazione integrata, proposta dal neuroscienziato italiano Giulio Tononi, suggerisce che la coscienza è definita dalla quantità di informazioni integrate all’interno di un sistema. A differenza di altre teorie che cercano correlazioni tra eventi nella mente e nel cervello, la teoria dell’informazione integrata parte da assiomi fenomenologici e implica che anche i sistemi semplici possiedano un certo grado di coscienza.

La lettera aperta critica la teoria dell’informazione integrata su tre basi principali. In primo luogo, afferma che la teoria ha ricevuto più attenzione da parte dei media di quanto merita e non è una delle principali teorie della coscienza. Tuttavia, un sondaggio condotto tra gli scienziati della coscienza ha mostrato che quasi il 50% degli intervistati considerava la teoria promettente.

In secondo luogo, la lettera esprime preoccupazione riguardo alle implicazioni etiche della teoria dell’informazione integrata. Queste implicazioni spaziano dalle pratiche cliniche per i pazienti in coma ai dibattiti sulla sensibilità dell’IA, sulla regolamentazione, sulla ricerca sulle cellule staminali, sulla sperimentazione sugli animali, sulla sperimentazione sugli organoidi e sull’aborto. Tuttavia, è importante considerare che tutte le teorie della coscienza hanno potenziali implicazioni etiche e che l’impatto della teoria dell’informazione integrata potrebbe non essere più problematico di quello di altre teorie principali.

Infine, la lettera accusa la teoria dell’informazione integrata di essere pseudoscientifica senza fornire una definizione chiara di pseudoscienza. Sebbene la teoria abbia i suoi critici, è riconosciuta come una teoria significativa all’interno della comunità scientifica e ha raccolto il sostegno di esperti del settore.

In conclusione, la controversia sulla teoria dell’informazione integrata evidenzia i disaccordi e le divisioni all’interno della scienza della coscienza. Nonostante le critiche, la teoria continua ad attirare attenzione e indagine. Man mano che il campo progredisce, è fondamentale impegnarsi in discussioni aperte e rispettose per far avanzare la nostra comprensione della coscienza.

Definizioni:

1. Teoria dell'informazione integrata: una teoria che suggerisce che la coscienza sia definita dalla quantità di informazioni integrate all'interno di un sistema.

2. Teoria dello spazio di lavoro globale: una teoria rivale della coscienza, che presuppone che la coscienza derivi dalla trasmissione globale di informazioni all'interno del cervello.

