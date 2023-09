Il primo premio Nobel indiano: il viaggio di CV Raman e l'effetto Raman

L'India attende con impazienza l'annuncio dei vincitori del Premio Nobel per il 2023, sperando che i vincitori di quest'anno possano provenire dal loro Paese. Mentre il Comitato per il Nobel si prepara a rivelare i vincitori in sei categorie – Fisica, Chimica, Medicina, Letteratura, Pace ed Economia – vale la pena ricordare il primo premio Nobel indiano, il dottor CV Raman, e la sua scoperta rivoluzionaria nota come effetto Raman in 1930.

Durante un viaggio da Londra a Bombay, il fisico Sir CV Raman rimase affascinato dal colore blu intenso del Mar Mediterraneo. Incuriosito dalla credenza popolare secondo cui il colore del mare era un semplice riflesso del cielo, Raman cercò di scoprire la verità. Il suo vasto viaggio di ricerca lo portò alla scoperta che il colore del mare in realtà era il risultato della diffusione della luce solare da parte delle molecole d'acqua, un fenomeno ora noto come effetto Raman.

Contrariamente alle spiegazioni prevalenti, Raman dimostrò in modo conclusivo che quando la luce incontra particelle più piccole della sua lunghezza d’onda, si disperde in varie direzioni. In una piccola frazione della luce diffusa, si verifica un cambiamento nella lunghezza d'onda dovuto al trasferimento di energia a una molecola, elevandone il livello energetico. Questo raro evento, con solo una su un milione di particelle di luce diffusa che mostra un cambiamento nella lunghezza d’onda, ha fornito prove convincenti del carattere atomico dell’energia luminosa.

Il Comitato per il Nobel riconobbe il significativo contributo di Raman al campo della fisica assegnandogli il Premio Nobel il 10 dicembre 1930. La sua indagine universale sull'effetto Raman, utilizzando un'ampia varietà di sostanze come mezzi di diffusione, mostrò lo stesso effetto. Questa scoperta non solo ha rimodellato la nostra comprensione della luce e della sua interazione con la materia, ma ha anche aperto le porte a progressi nella spettroscopia.

Mentre l’India attende i suoi nuovi premi Nobel, la comunità scientifica dovrebbe ricordare il lavoro pionieristico del dottor CV Raman e la sua monumentale scoperta dell’effetto Raman. La sua ricerca ha fatto luce sulla natura atomica dell'energia luminosa e ha gettato le basi per ulteriori progressi nel campo della spettroscopia.

Fonte: The Times of India