La svolta nella ricerca Quantum Dot, vincitrice del premio Nobel, sta cambiando il futuro degli schermi e oltre

By

I punti quantici (QD) sono emersi come una tecnologia innovativa, rivoluzionando la nostra comprensione della luce, della meccanica quantistica e degli schermi che usiamo ogni giorno. Il Premio Nobel per la Chimica di quest'anno è stato assegnato a Louis E. Brus, Moungi G. Bawendi e Aleksey Yekimov per le loro ricerche e scoperte nel campo dei punti quantici.

I punti quantici sono microparticelle estremamente piccole, con un diametro compreso tra 10 e 50 atomi. Hanno la straordinaria capacità di assorbire la luce blu nello spettro visibile in modo più efficace di qualsiasi altro materiale. Questa caratteristica unica li rende preziosi per lo sviluppo di schermi LED e il miglioramento della tecnologia delle fotocamere.

Il viaggio alla scoperta dei punti quantici è iniziato indipendentemente in due diversi laboratori. Aleksey Yekimov ha approfondito lo studio dei materiali semiconduttori infusi nel vetro. Attraverso i suoi esperimenti, osservò che le particelle più piccole di cloruro di rame infuse nel vetro assorbivano più luce blu. Queste piccole particelle divennero i primi punti quantici mai scoperti.

Nel frattempo, Louis E. Brus stava studiando il potenziale dell'energia solare per alimentare le reazioni chimiche. Nei suoi esperimenti, ha sintetizzato minuscole particelle di un semiconduttore chiamato solfuro di cadmio. Brus notò che queste particelle più piccole mostravano un maggiore assorbimento della luce blu rispetto alle particelle più grandi. Questa scoperta è in linea con quella di Yekimov, confermando l'esistenza dei punti quantici.

Il ricercatore Moungi G. Bawendi, ex studente di Brus, portò avanti questa missione nel 1993. Bawendi e il suo team svilupparono un metodo affidabile per produrre punti quantici. Iniettando precursori chimici in un solvente riscaldato, si sono formati cristalli QD che potevano essere adattati con precisione a diverse dimensioni. Questa svolta ha consentito il controllo preciso dei colori della luce emessa dai punti quantici.

FAQ:

D: Cosa sono i punti quantici?

R: I punti quantici sono microparticelle ultra piccole con diametri che vanno da 10 a 50 atomi, note per la loro eccezionale capacità di assorbire la luce blu.

D: Cosa possono fare i punti quantici?

R: I punti quantici hanno una vasta gamma di applicazioni. Sono ampiamente utilizzati negli schermi QLED, dove consentono colori più saturi e un contrasto migliorato. Promettono inoltre di migliorare la tecnologia delle fotocamere e di sviluppare pannelli solari trasparenti per la raccolta di energia.

D: Come sono stati scoperti i punti quantici?

R: I punti quantici furono scoperti indipendentemente da Aleksey Yekimov e Louis E. Brus all'inizio degli anni '1980. Yekimov scoprì che le particelle più piccole di cloruro di rame infuse nel vetro avevano un maggiore assorbimento della luce blu. Brus osservò un fenomeno simile con particelle più piccole di solfuro di cadmio.

D: Come vengono prodotti i punti quantici?

R: Moungi G. Bawendi e il suo gruppo di ricerca hanno sviluppato un metodo per produrre punti quantici iniettando precursori chimici in un solvente riscaldato. Questo processo consente il controllo e la messa a punto precisi delle dimensioni e delle proprietà dei punti quantici.

Negli anni trascorsi dalla scoperta iniziale, i punti quantici sono stati utilizzati in varie tecnologie. Gli schermi QLED, ad esempio, utilizzano punti quantici per emettere un ampio spettro di colori, consentendo una riproduzione dei colori più accurata. A differenza degli schermi LED convenzionali, gli schermi QLED offrono un contrasto maggiore e colori vivaci senza alcun compromesso sulla profondità del nero.

Il potenziale dei punti quantici si estende ben oltre gli schermi. È concepibile che possano svolgere un ruolo significativo nel miglioramento dei sensori delle fotocamere, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione, e nel progresso della tecnologia di imaging a infrarossi. Inoltre, l’integrazione dei punti quantici nei pannelli solari trasparenti si dimostra promettente nella generazione di elettricità mantenendo l’aspetto estetico delle finestre.

L’importanza dei punti quantici va oltre le loro applicazioni pratiche. Questa ricerca innovativa mostra il profondo impatto che la scienza quantistica può avere sulla tecnologia di tutti i giorni, nonché l’intricata interazione tra luce e molecole che influenza la nostra vita quotidiana.

Fonte:

– https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2022/summary/