La missione OSIRIS-REx della NASA è pronta a consegnare un campione di asteroide da Bennu

La missione OSIRIS-REx, iniziata dodici anni fa, sta per raggiungere un traguardo importante poiché la sua sonda trasporta oltre 2 once (60 grammi) di materiale dall'asteroide Bennu. Questo campione è di grande interesse per gli scienziati perché si ritiene che Bennu sia un residuo del sistema solare primordiale, offrendo potenzialmente spunti sulla formazione dei nostri pianeti. Sebbene non ci siano prove di materiale biologico su Bennu, questi campioni potrebbero rivelare gli elementi costitutivi che hanno portato alla vita sulla Terra.

Bennu è un piccolo asteroide scuro con una superficie secca e calda, che lo rende un ambiente inospitale per sostenere la vita. Jason Dworkin, lo scienziato del progetto per la missione OSIRIS-REx, sottolinea che l'entusiasmo per lo studio di questi campioni non è legato alla biologia ma piuttosto all'opportunità di acquisire preziose conoscenze sulla storia del sistema solare.

I campioni verranno restituiti alla Terra in una categoria 5 “Ritorno alla Terra senza restrizioni”, il che significa che non ci sono restrizioni sui campioni, compresi quelli relativi alla biologia.

Nel 2019, gli scienziati hanno condotto una ricerca di pezzi di meteorite di Bennu in diverse località in tutto il mondo, ma non sono stati in grado di trovare prove conclusive. Tuttavia Dworkin rassicura che anche se ci fosse materiale biologico su Bennu, sarebbe già presente sulla Terra, quindi non c'è motivo di allarmarsi.

Il campione, raccolto dalla sonda spaziale OSIRIS-REx nel 2020, è stato protetto per garantire che non si surriscaldi durante il rientro nell'atmosfera terrestre. Dopo l'atterraggio nello Utah, il campione verrà sottoposto a uno spurgo con azoto per evitare che materiale esterno lo contamini. Verrà quindi trasportato in una stanza bianca a Houston per ulteriori analisi.

Un team di scienziati inizierà a studiare il campione a Houston, i cui primi risultati dovrebbero essere pubblicati nelle prossime settimane. Il campione verrà diviso e inviato a circa 200 scienziati in tutto il mondo per ulteriori analisi. L'obiettivo è preservare la maggior parte del campione per ricerche future che potrebbero utilizzare nuove tecniche e strumenti non attualmente disponibili.

La sfida principale per gli scienziati è evitare la contaminazione dalla Terra durante lo studio del campione dell'asteroide. Il loro scopo è scoprire cosa può dirci Bennu sulla storia del sistema solare senza interferenze da parte della materia terrestre.

Fonte:

– Space.com