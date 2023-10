Missione Psiche della NASA: esplorazione di un misterioso asteroide

By

La NASA lancerà questa settimana la sua attesissima missione Psiche. Sebbene la missione sia innovativa sotto molti aspetti, ciò che ha attirato l’attenzione del pubblico è l’affermazione che il valore dell’asteroide bersaglio, 16 Psyche, potrebbe superare l’economia globale. Il valore stimato dei metalli preziosi presenti su questo asteroide metallico è di circa 10,000 quadrilioni di dollari.

La missione Psyche mira a studiare l’asteroide largo 140 miglia, che si ritiene sia il nucleo esposto di un protopianeta fallito del primo sistema solare. Ciò rappresenta un'opportunità unica per gli scienziati di comprendere meglio la formazione dei pianeti e ottenere informazioni sulla composizione del nucleo terrestre.

Tuttavia, nonostante la valutazione allettante, è importante notare che riportare l’asteroide sulla Terra è impossibile con la tecnologia attuale. L'investigatrice principale di Psiche, Lindy Elkins-Tanton, ha chiarito che l'affermazione dell'immensa ricchezza dell'asteroide è falsa in ogni modo. La distanza tra Psiche e la Terra lo rende poco pratico per scopi minerari o per riportarlo sul nostro pianeta.

Contrariamente ad alcune speculazioni, la navicella spaziale Psyche della NASA non è progettata per estrarre gli asteroidi. Elkins-Tanton ha sottolineato che l'obiettivo della missione è esclusivamente lo studio dell'asteroide e non l'estrazione delle sue risorse. Sebbene la superficie di 16 Psyche rimanga un mistero, è improbabile che abbia un aspetto metallico lucido.

L'origine di questa percezione di immensa ricchezza deriva da un calcolo semplicistico effettuato da Elkins-Tanton nel 2017, stimando il valore potenziale dei metalli dell'asteroide sul mercato attuale. Tuttavia, in realtà, l’enorme volume di metalli preziosi che raggiungono la Terra da Psiche avrebbero conseguenze catastrofiche, facendo crollare il mercato dei metalli e rendendolo praticamente privo di valore.

In conclusione, la missione Psiche rappresenta uno sforzo straordinario per scoprire i misteri di 16 Psiche, ma il suo valore risiede principalmente nella scoperta scientifica piuttosto che nel guadagno finanziario. Serve a ricordare che l’universo nasconde meraviglie che vanno oltre il valore monetario.

Fonte:

1. Briefing della missione Psiche della NASA

2. Intervista a Lindy Elkins-Tanton nel 2022