Nessuna speranza di svegliare il lander e il rover lunare di Chandrayaan-3, dice lo scienziato spaziale

Un eminente scienziato spaziale ha affermato che non c'è più alcuna speranza di far rivivere il lander e rover lunare Chandrayaan-3, indicando una possibile fine della terza missione lunare dell'India. AS Kiran Kumar, ex presidente dell'ISRO, ha confermato che se ci fosse stata una qualche possibilità di ripresa, sarebbe già avvenuta a quest'ora. Gli sforzi per stabilire la comunicazione con il lander Vikram e il rover Pragyan sono in corso dal 22 settembre, ma finora non è stato ricevuto alcun segnale. Tuttavia, l'ISRO ha dichiarato che i tentativi di contatto continueranno.

La missione Chandrayaan-3 ha fatto la storia il 23 agosto quando l'India è diventata il primo paese ad atterrare vicino al polo sud lunare e il quarto al mondo a realizzare un atterraggio morbido sulla superficie lunare. Il lander e il rover sono stati messi in modalità di sospensione prima che il sole tramontasse sulla luna rispettivamente il 2 e 4 settembre, con la speranza che si risvegliassero all'alba successiva, il 22 settembre. Gli obiettivi della missione, tra cui la dimostrazione di un atterraggio sicuro e morbido, l'esplorazione del rover e gli esperimenti scientifici in situ, sono stati raggiunti con successo.

I funzionari dell'ISRO avevano espresso la speranza che, se la comunicazione fosse stata ristabilita, avrebbe fornito ulteriori dati sperimentali per ulteriori indagini sulla superficie lunare. Il successo della missione include anche la raccolta di dati in situ dalla regione del Polo Sud precedentemente inesplorata, che saranno preziosi per le missioni future. Sebbene siano stati discussi i piani per una missione di restituzione dei campioni, non è stata fornita alcuna tempistica.

Fonte:

– PTI

– ISRO