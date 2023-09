Le meduse caraibiche imparano a evitare gli ostacoli

By

I ricercatori hanno scoperto che le meduse caraibiche, nonostante le loro piccole dimensioni e la mancanza di cervello, possiedono la capacità di imparare dai segnali visivi ed evitare di nuotare negli ostacoli. Questa notevole capacità cognitiva, nota come “apprendimento associativo”, non è mai stata osservata prima in animali con un sistema nervoso così primitivo.

La cubomedusa caraibica, che misura meno di un centimetro, in genere non ha la capacità intellettuale di esibire comportamenti complessi. Tuttavia, questo studio rivela che possono apprendere e adattare il proprio comportamento in base all’ambiente circostante.

I ricercatori hanno confrontato le prestazioni di apprendimento associativo delle meduse con quelle di animali più avanzati, come i moscerini della frutta e i topi, che possiedono un sistema nervoso più sviluppato. Sorprendentemente, le meduse hanno mostrato un livello simile di capacità cognitiva nonostante la loro semplice struttura neurale.

L’apprendimento associativo implica la formazione di associazioni tra uno stimolo e un particolare risultato. In questo caso, la medusa ha imparato ad associare i segnali visivi alla presenza di ostacoli. Percependo visivamente l'ambiente circostante, le meduse potrebbero quindi modificare i loro schemi di nuoto per evitare di scontrarsi con le barriere.

La scoperta di questa inaspettata capacità cognitiva nelle cubomeduse dei Caraibi non solo amplia la nostra comprensione del loro comportamento, ma sfida anche le nozioni preconcette sulla relazione tra complessità del cervello e capacità cognitive. Saranno necessarie ulteriori ricerche per chiarire i meccanismi alla base di questo processo di apprendimento nelle meduse.

Fonte:

– [Articolo di ricerca sulle capacità di apprendimento delle meduse scatola dei Caraibi]

– [Definizione di apprendimento associativo]

– [Definizione di struttura neurale]

Nota: gli URL sono stati rimossi