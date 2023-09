La cometa verde Nishimura appena scoperta è visibile per la prima volta in 400 anni

Una cometa verde appena scoperta, chiamata Nishimura, dal nome dell'astronomo dilettante giapponese Hideo Nishimura che la scoprì, è attualmente visibile per la prima volta in più di 400 anni. Nishimura ha individuato la cometa utilizzando una fotocamera digitale Canon e un teleobiettivo. Le comete sono pezzi di ghiaccio sporco che rimangono dai detriti rimasti quando si formò il nostro sistema solare. In genere, le comete stanno lontane dal sole e sono congelate e invisibili per noi. Tuttavia, occasionalmente, una cometa si avvicina al sole.

Quando il calore del sole inizia a far evaporare il materiale ghiacciato nella cometa, lo sporco e la polvere all'interno si liberano, creando la coda della cometa visibile dalla Terra. La scoperta di Nishimura è notevole considerando la prevalenza di telescopi automatizzati. Gli astronomi dilettanti come Nishimura spesso trovano difficile scoprire qualcosa che non sia già sulla mappa stellare.

Per vedere la cometa Nishimura, devi trovarti nell'emisfero settentrionale e guardare verso l'orizzonte orientale prima dell'alba. L'occasione migliore per vederlo è martedì mattina, quando è più vicino alla Terra. Il 17 settembre la cometa sarà la più vicina al Sole e alla fine diventerà visibile dall'emisfero australe. Cercatelo nella costellazione del Leone e usate un binocolo o un piccolo telescopio per una buona visione.

