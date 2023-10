NASA e ISRO lanceranno la missione satellitare NISAR per il monitoraggio dei cambiamenti climatici

By

In uno sforzo congiunto per ottenere informazioni più approfondite sull’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi terrestri, la NASA e l’Indian Space Research Organization (ISRO) hanno annunciato il lancio della missione satellitare radar NISAR all’inizio del 2024. Questa missione innovativa mira a fornire informazioni complete e informazioni dettagliate su due ecosistemi chiave: foreste e zone umide, che svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dei gas serra.

Dotato di sistemi radar avanzati, il satellite NISAR effettuerà frequenti scansioni delle terre emerse e delle superfici ghiacciate della Terra, acquisendo dati ogni 12 giorni. Questi dati saranno fondamentali per migliorare la nostra comprensione dei processi di cattura e rilascio del carbonio all’interno di questi ecosistemi. Le foreste fungono da preziosi pozzi di carbonio, immagazzinando carbonio nei loro alberi, mentre le zone umide trattengono quantità significative di carbonio nei loro strati di suolo. Le interruzioni di questi sistemi possono intensificare il rilascio di anidride carbonica e metano, esacerbando così il riscaldamento globale.

Lo scienziato del progetto NISAR presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, Paul Rosen, ha sottolineato l'importanza di questa missione, affermando che la tecnologia radar a bordo del satellite NISAR offrirà una prospettiva completa della terra e del ghiaccio del pianeta, fornendo informazioni cruciali sui loro cambiamenti dinamici nel tempo. .

I cambiamenti nella silvicoltura e nell’uso del territorio rappresentano attualmente circa l’11% delle emissioni nette di gas serra causate dall’uomo. Penetrando nella volta delle foreste e facendo rimbalzare le onde radar sui tronchi degli alberi e sul terreno, NISAR consentirà ai ricercatori di stimare la densità della copertura forestale e di monitorare i cambiamenti. Questi dati miglioreranno la nostra comprensione di come la deforestazione in tutto il mondo influisce sul ciclo del carbonio e contribuisce al riscaldamento globale.

Nonostante coprano solo dal 5 all’8% della superficie terrestre, le zone umide trattengono una quantità significativa di carbonio nel suolo, comprendendo circa il 20-30% del carbonio totale. Le zone umide costituiscono anche la principale fonte naturale di metano, un potente gas serra, in particolare quando inondate. Al contrario, quando le zone umide si seccano, l’anidride carbonica viene rilasciata poiché il carbonio immagazzinato viene esposto all’ossigeno. Il monitoraggio delle zone umide da parte di NISAR seguirà i modelli di inondazione, le variazioni stagionali e a lungo termine e fornirà informazioni essenziali per la gestione di questi ecosistemi in relazione al rilascio di gas serra.

Oltre al suo ruolo nel monitoraggio degli ecosistemi, il satellite NISAR raccoglierà dati sui movimenti del terreno, aiutando i ricercatori a comprendere vari fenomeni naturali come terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e persino movimenti dei ghiacciai e del ghiaccio marino. Questo approccio multidimensionale fornirà una visione completa delle dinamiche mutevoli della Terra.

Con il lancio della missione satellitare NISAR, scienziati e politici avranno accesso a una ricchezza di dati che contribuiranno a un processo decisionale informato e a strategie efficaci per mitigare il cambiamento climatico e le sue ripercussioni dannose sul nostro pianeta.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è la missione satellitare NISAR?

La missione satellitare NISAR è uno sforzo di collaborazione tra la NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO) per lanciare un satellite radar per monitorare e comprendere l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi terrestri, con particolare attenzione alle foreste e alle zone umide.

2. In che modo il satellite NISAR contribuirà al monitoraggio del cambiamento climatico?

Dotato di sistemi radar avanzati, il satellite NISAR esplorerà la terra e le superfici ghiacciate della Terra ogni 12 giorni, raccogliendo dati su foreste e zone umide. Questi dati aiuteranno i ricercatori a comprendere la cattura e il rilascio del carbonio in questi ecosistemi, fornendo preziose informazioni sul ciclo del carbonio e sul suo contributo al riscaldamento globale.

3. Qual è l'importanza del monitoraggio delle foreste e delle zone umide in relazione al cambiamento climatico?

Le foreste immagazzinano carbonio nei loro alberi, rendendoli importanti serbatoi di carbonio, mentre le zone umide trattengono quantità significative di carbonio nei loro strati di suolo. Qualsiasi interruzione di questi ecosistemi può accelerare il rilascio di anidride carbonica e metano, intensificando il riscaldamento globale. Il monitoraggio di queste aree ci aiuta a comprendere il loro ruolo nella regolazione dei gas serra e informa le strategie per la loro conservazione.

4. In che modo NISAR monitorerà gli ecosistemi delle zone umide?

NISAR seguirà i modelli di inondazione nelle zone umide, monitorando le variazioni stagionali e a lungo termine. Raccogliendo dati sul rilascio di gas serra e sulle inondazioni, queste informazioni aiuteranno a gestire gli ecosistemi delle zone umide e a mitigare il loro impatto sul cambiamento climatico.

5. Quali altri dati raccoglierà NISAR?

Oltre al monitoraggio degli ecosistemi, il satellite NISAR raccoglierà informazioni sui movimenti del territorio, come terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e movimenti dei ghiacciai e del ghiaccio marino. Questi dati completi contribuiranno a una migliore comprensione delle dinamiche di cambiamento della Terra.