Il nuovo satellite per l'osservazione della Terra fornirà informazioni senza precedenti

La NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO) hanno collaborato per sviluppare un innovativo satellite per l'osservazione della Terra noto come NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR). Il lancio è previsto per il primo trimestre del 2024, NISAR rivoluzionerà la nostra comprensione delle terre e delle superfici coperte di ghiaccio della Terra.

A differenza dei satelliti precedenti, NISAR condurrà analisi e rilievi completi della Terra ogni 12 giorni. Con una durata prevista di tre anni, questo satellite unico offrirà una visione senza precedenti della superficie dinamica del nostro pianeta, dell'interno, delle regioni fredde, degli ecosistemi terrestri e dei sistemi idrici.

Attraverso i dati NISAR, il mondo acquisirà preziose informazioni sulla gestione delle risorse naturali, sulla mitigazione dei rischi e sul miglioramento della nostra comprensione del cambiamento climatico. Misurando i cambiamenti negli ecosistemi, nelle masse di ghiaccio e nelle superfici dinamiche, i dati di NISAR forniranno informazioni cruciali sulla biomassa, sull'innalzamento del livello del mare, sui rischi naturali e sulle acque sotterranee. Questa conoscenza aiuterà nella prevenzione delle catastrofi e preparerà meglio le regioni vulnerabili.

Posizionamento e orbita:

NISAR sarà posizionato a 747 chilometri sopra il livello del mare terrestre con un'inclinazione di 98.4 gradi. L'orario di attraversamento nodale, che avviene alle 6:6 e alle XNUMX:XNUMX, si riferisce ai punti in cui un'orbita incrocia un punto di riferimento. Questi nodi saranno cruciali per NISAR per acquisire dati durante le sue orbite ascendenti e discendenti.

Obiettivi Operativi:

La missione del NISAR è studiare i disturbi dell'ecosistema, monitorare le calotte glaciali e gli effetti climatici e indagare sui rischi naturali come terremoti, vulcani, tsunami e frane. Grazie alla sua capacità unica di raccogliere dati radar in due larghezze di banda delle microonde, NISAR fornirà misurazioni precise dei cambiamenti della superficie terrestre, compresi movimenti piccoli quanto un centimetro.

Utilizzando la tecnologia radar ad apertura sintetica, NISAR genererà immagini ad alta risoluzione emettendo energia e misurandone la riflessione dopo l'interazione con la Terra. Questa tecnica di raccolta dati attiva consente a NISAR di operare giorno e notte, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Conclusione:

Il lancio del satellite NISAR segna una pietra miliare significativa nell'osservazione della Terra. Grazie alle sue capacità rivoluzionarie e alla raccolta completa di dati, NISAR consentirà a scienziati e ricercatori di approfondire la nostra comprensione dei sistemi dinamici della Terra. In definitiva, questa conoscenza contribuirà a una migliore gestione delle risorse, alla mitigazione dei rischi e alla preservazione del nostro pianeta per le generazioni future.

FAQ

Cos'è il NISAR?

NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) è un satellite per l'osservazione della Terra che analizzerà e rileverà le terre terrestri e le superfici coperte di ghiaccio ogni 12 giorni.

Quali sono gli obiettivi di NISAR?

NISAR mira a studiare i disturbi dell'ecosistema, monitorare le calotte glaciali e gli effetti climatici e indagare sui rischi naturali come terremoti, vulcani, tsunami e frane.

In che modo NISAR raccoglierà i dati?

NISAR utilizzerà la tecnologia radar ad apertura sintetica per emettere energia e misurare la sua riflessione dopo l'interazione con la superficie terrestre. Ciò consente a NISAR di raccogliere dati giorno e notte, con qualsiasi condizione meteorologica.

Cosa ci aiuteranno a capire i dati del NISAR?

I dati di NISAR forniranno preziose informazioni sulla gestione delle risorse naturali, sulla mitigazione dei rischi e sul miglioramento della nostra comprensione del cambiamento climatico. Ci aiuterà anche a comprendere meglio i cambiamenti degli ecosistemi della Terra, delle masse di ghiaccio e delle superfici dinamiche.

Quando è previsto il lancio di NISAR?

Si prevede che NISAR verrà lanciato non prima di gennaio 2024.