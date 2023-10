NASA e ISRO uniscono le forze per studiare gli ecosistemi terrestri e i cambiamenti climatici

La NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO) hanno annunciato un progetto di collaborazione innovativo noto come missione NISAR, abbreviazione di missione NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Questa missione congiunta mira a fornire una comprensione completa degli ecosistemi della Terra e del loro impatto sul cambiamento climatico.

A differenza delle precedenti missioni radar, NISAR utilizzerà due frequenze radar, la banda L e la banda S, per raccogliere informazioni dettagliate sulla superficie terrestre. Mappando gli ecosistemi delle foreste e delle zone umide del pianeta, NISAR farà luce sul loro ruolo nel ciclo globale del carbonio e nella generazione di gas serra.

Si prevede che la data di lancio della missione sarà definita per il prossimo anno e offrirà un'opportunità unica per studiare l'ambiente terrestre con un dettaglio senza precedenti. Con la sua copertura globale e capacità di risposta rapida, NISAR svolgerà un ruolo cruciale negli sforzi di risposta ai disastri fornendo dati per aiutare a valutare e mitigare i danni causati da rischi naturali come i terremoti.

Inoltre, NISAR offrirà ai politici uno strumento prezioso per affrontare la pressante questione del cambiamento climatico. Fornendo dati facilmente accessibili sugli ecosistemi della Terra, consentirà ai funzionari di formulare piani d'azione e prendere decisioni informate per affrontare le sfide poste dal riscaldamento globale.

La NASA e l'ISRO lavorano a stretto contatto sulla missione NISAR dal 2014. I contributi della NASA al progetto includono il radar ad apertura sintetica in banda L, un sottosistema di comunicazione per dati scientifici, ricevitori GPS e un registratore a stato solido. D'altra parte, l'ISRO fornirà il bus della navicella spaziale, il radar in banda S, il veicolo di lancio e tutti i servizi di lancio necessari.

Questa collaborazione tra due importanti agenzie spaziali dimostra l’importanza della cooperazione internazionale nell’affrontare le sfide globali. Unendo le loro competenze e risorse, la NASA e l'ISRO stanno aprendo la strada a una migliore comprensione degli ecosistemi terrestri e a una risposta più efficace ai cambiamenti climatici.

FAQ

Qual è la missione NISAR?

La missione NISAR, una collaborazione tra NASA e ISRO, mira a studiare gli ecosistemi terrestri e il loro ruolo nel cambiamento climatico. Utilizzerà due frequenze radar per raccogliere informazioni dettagliate sulla superficie del pianeta.

Cosa studierà il NISAR?

NISAR si concentrerà sulla mappatura degli ecosistemi delle foreste e delle zone umide della Terra e sul loro contributo al ciclo globale del carbonio. Studierà anche i disastri naturali come i terremoti e i cambiamenti nella superficie terrestre.

Qual è il significato di NISAR?

I dati di NISAR forniranno informazioni preziose per gli sforzi di risposta ai disastri e contribuiranno a mitigare le conseguenze dei rischi naturali. Inoltre, aiuterà i politici ad agire per affrontare l’impatto del cambiamento climatico.