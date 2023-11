Collaborazione tra Stati Uniti e India per rivoluzionare l'osservazione della Terra con il satellite NISAR

Per la prima volta nella storia, le agenzie spaziali degli Stati Uniti e dell’India hanno collaborato per sviluppare l’hardware per una missione di osservazione della Terra. Il satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), che è in fase di completamento, rappresenta una collaborazione innovativa tra la NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO). Il lancio è previsto per il 2024, NISAR rivoluzionerà completamente il modo in cui comprendiamo e monitoriamo il nostro pianeta.

L'obiettivo principale di NISAR è condurre una scansione completa delle superfici terrestri e ghiacciate della Terra ogni 12 giorni, fornendoci informazioni preziose sui cambiamenti nel tempo. Ciò che rende NISAR particolarmente notevole è il fatto che è dotato di due distinti sistemi radar ad apertura sintetica (SAR). La NASA ha sviluppato il SAR in banda L, mentre l’ISRO ha gestito il SAR in banda S, utilizzando onde radio di lunghezze d’onda più corte. Utilizzando diverse lunghezze d'onda, NISAR ci fornirà una comprensione senza precedenti dei paesaggi in evoluzione della Terra.

Una delle aree chiave su cui si concentra NISAR sono le foreste e le zone umide della Terra, che sono di particolare interesse per gli scienziati del clima. Questi ecosistemi agiscono come importanti pozzi di carbonio, assorbendo l’anidride carbonica e altri gas serra dall’atmosfera. Tuttavia, le attività umane come la deforestazione e l’urbanizzazione rappresentano una minaccia per questi ecosistemi vitali, riducendo la loro capacità di stoccaggio del carbonio. In effetti, i cambiamenti nell’uso del suolo rappresentano circa l’11% delle emissioni globali di carbonio.

Il lancio del satellite NISAR all'inizio del 2024 dal Satish Dhawan Space Center dell'ISRO segna una pietra miliare significativa nella partnership tra NASA e ISRO. Lavorando insieme, queste agenzie spaziali stanno aprendo la strada a una migliore comprensione dei cambiamenti dei paesaggi e degli ecosistemi della Terra. Le osservazioni di NISAR svolgeranno un ruolo fondamentale nell'affrontare le sfide ambientali e nel rafforzare i nostri sforzi per combattere l'impatto dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta.

