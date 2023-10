I limiti ambientali di cui gli economisti non hanno tenuto conto

Un recente aggiornamento del concetto di confini planetari ha evidenziato la misura in cui l’attività economica umana sta influenzando negativamente l’ambiente. La nozione di confini planetari è stata introdotta per la prima volta nel 2009 dagli scienziati Johan Rockstrom e Will Steffen, con l’obiettivo di identificare le categorie chiave di danno ambientale e determinare la misura in cui il sistema Terra potrebbe riprendersi da tale danno. L’aggiornamento, condotto dall’oceanografa Katherine Richardson, rivela che dei nove confini identificati, solo tre non sono stati superati. Ciò dipinge un quadro desolante dello stato attuale dell’ambiente.

Ciò che gli economisti non sono riusciti a capire è che tutta l’attività economica è strettamente legata all’ambiente naturale e ha delle conseguenze su di esso. Nel corso dell’ultimo secolo, i progressi tecnologici e la crescita della popolazione hanno aumentato significativamente il tenore di vita, ma a caro prezzo per l’ambiente. I tre confini che non sono stati ancora superati sono l’acidificazione degli oceani, l’inquinamento da aerosol e la riduzione dell’ozono stratosferico. Tuttavia, è importante notare che questi confini sono correlati e l’attraversamento di un confine può avere effetti a cascata sugli altri.

I confini identificati coprono una serie di danni ambientali, tra cui la perdita di biodiversità, l’esaurimento delle acque dolci, l’uso del territorio, le emissioni di gas serra, l’acidificazione degli oceani, le emissioni chimiche e il sovraccarico di nutrienti. Le leggi della fisica impongono che nulla scompaia veramente dalla Terra; cambia semplicemente forma. Ciò significa che ogni attività economica lascia dietro di sé rifiuti in varie forme.

Anche se oltrepassare questi confini non provoca un disastro immediato, indica che l’umanità è entrata in un territorio pericoloso. È fondamentale comprendere l’interconnessione di questi confini e intraprendere azioni urgenti per mitigare ulteriori danni. Il riconoscimento dei limiti ambientali che affrontiamo attualmente dovrebbe spingere economisti e politici a rivalutare i loro approcci e a mettere le pratiche sostenibili in prima linea nello sviluppo economico.

