Nikhil Koratkar riconosciuto come membro dell'American Physical Society per le innovazioni pionieristiche su scala nanometrica

Nikhil Koratkar, illustre professore del Rensselaer Polytechnic Institute, è stato premiato come membro dell'American Physical Society (APS). Conosciuto per i suoi contributi rivoluzionari alla scienza e alla tecnologia su scala nanometrica, Koratkar ha rivoluzionato l'uso di materiali su scala nanometrica nei compositi e nei dispositivi di stoccaggio dell'energia.

Il programma di borse di studio APS riconosce gli individui che hanno fatto passi da gigante nel campo della fisica attraverso ricerche originali, pubblicazioni e notevoli innovazioni nell'applicazione della fisica alla scienza e alla tecnologia. Il lavoro di Koratkar nella Divisione di fisica dei materiali è stato riconosciuto per il suo impatto trasformativo sulla scienza e sulla tecnologia su scala nanometrica. Le sue scoperte includono l'identificazione rivoluzionaria della trasparenza parziale di van der Waals nel grafene e il suo uso pionieristico di materiali nanostrutturati nei compositi e nei dispositivi di stoccaggio dell'energia.

Koratkar ha espresso il suo sincero apprezzamento per aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, sottolineando il significato che esso riveste per lui. Attribuisce la sua passione per la ricerca accademica a figure influenti nel campo, come Richard Feynman e Robert Resnick, entrambi borsisti dell'APS. Seguire le orme di questi idoli è allo stesso tempo appagante e umiliante per Koratkar.

A Rensselaer, Koratkar concentra la sua ricerca sulla sintesi, caratterizzazione e applicazione di materiali su scala nanometrica. Esamina le loro proprietà fondamentali in settori quali la meccanica, l'elettricità, il calore, l'ottica e l'optoelettronica ed è pioniere nello sviluppo di vari compositi, rivestimenti e dispositivi di accumulo dell'energia. A testimonianza della sua esperienza e tutoraggio, ha guidato con successo 27 dottorati di ricerca. studenti, molti dei quali ora ricoprono posizioni di rilievo nel mondo accademico e industriale.

Con oltre 240 articoli su riviste a suo nome, inclusi contributi a pubblicazioni prestigiose come Nature e Science, la ricerca di Koratkar ha raccolto più di 33,000 citazioni. È stato anche riconosciuto come ricercatore altamente citato da Clarivate Analytics. Inoltre, Koratkar detiene quattro brevetti sulle batterie ed è co-fondatore di Alsym Energy, un'azienda di batterie con sede a Woburn, Massachusetts. Alsym Energy è impegnata nello sviluppo di una nuova classe di batterie non infiammabili, non tossiche, a basso costo e sostenibili per applicazioni nei settori dello stoccaggio stazionario, marittimo e automobilistico.

La profonda influenza di Koratkar si estende ben oltre il mondo accademico, modellando l'opinione pubblica sulla nanotecnologia e sullo stoccaggio dell'energia. Il suo lavoro è stato presentato in modo prominente nei principali media, diffondendo la conoscenza e sensibilizzando. Traducendo intuizioni fondamentali a livello molecolare in soluzioni pratiche per le sfide dello stoccaggio dell’energia, Koratkar contribuisce attivamente alla creazione di soluzioni energetiche sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico.

Shekhar Garde, preside della Facoltà di Ingegneria di Rensselaer, ha elogiato la leadership di Koratkar nel settore e la sua capacità di affrontare i problemi urgenti relativi allo stoccaggio dell'energia. Con il suo meritato riconoscimento come membro dell'APS, Koratkar continua a far avanzare il campo della scienza e della tecnologia su scala nanometrica, aprendo la strada a un futuro più efficiente dal punto di vista energetico.

FAQ

Quali contributi ha dato Nikhil Koratkar?

Nikhil Koratkar ha apportato contributi pionieristici al campo della scienza e della tecnologia su scala nanometrica, in particolare nell'uso di materiali su scala nanometrica nei compositi e nei dispositivi di stoccaggio dell'energia.

Qual è il significato di essere nominato membro dell'American Physical Society?

Essere nominato membro dell'American Physical Society significa i risultati eccezionali e il lavoro rivoluzionario di un individuo nel campo della fisica. È un riconoscimento conferito a individui che hanno dato un contributo significativo alla fisica attraverso la ricerca, la pubblicazione e l'innovazione.

Qual è il focus della ricerca di Nikhil Koratkar?

La ricerca di Nikhil Koratkar si concentra sulla sintesi, caratterizzazione e applicazione di materiali su scala nanometrica. Ne esplora le proprietà meccaniche, elettriche, termiche, ottiche e optoelettroniche, nonché le loro applicazioni in compositi, rivestimenti e dispositivi di accumulo di energia.

Cos'è Alsym Energy e qual è la sua missione?

Alsym Energy è un'azienda di batterie co-fondata da Nikhil Koratkar. L'azienda ha sede a Woburn, Massachusetts, ed è impegnata nello sviluppo di una nuova classe di batterie non infiammabili, non tossiche, a basso costo e sostenibili per applicazioni di stoccaggio stazionario, marittime e automobilistiche.