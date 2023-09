L'equinozio e l'aurora boreale: uno spettacolo spettacolare

L'equinozio, che cade il 23 settembre, potrebbe offrire una possibilità migliore del solito di assistere allo spettacolo maestoso dell'aurora boreale, nota anche come aurora boreale. Il campo magnetico terrestre e l'inclinazione del pianeta in quel momento creano condizioni favorevoli per il verificarsi di questo spettacolo di luci naturale. Sebbene non vi sia mai una garanzia definitiva di vedere l’aurora boreale, l’equinozio ne aumenta la probabilità, anziché assicurarla.

Secondo David Moore, editore della rivista Astronomy Ireland, i migliori luoghi in Irlanda per intravedere l'aurora boreale sono la costa settentrionale dell'Irlanda del Nord e Mayo. Queste aree sono ideali grazie alla loro vista libera sull'Oceano Atlantico, insieme al minimo inquinamento luminoso proveniente da città e paesi. Tuttavia, se il cielo è sereno, l'aurora boreale può essere visibile da qualsiasi parte del Paese.

Il fenomeno dell’aurora boreale inizia dopo che i brillamenti solari, o eruzioni sul sole, rilasciano miliardi di tonnellate di radiazioni nello spazio. Circa due giorni dopo che si sono verificati questi brillamenti solari, le particelle atomiche colpiscono l'atmosfera terrestre. Alcune di queste particelle rimangono intrappolate nel campo magnetico terrestre e vengono attratte verso i poli Nord e Sud. Quando queste particelle entrano in collisione con gli atomi e le molecole dell'atmosfera, creano i colori vibranti associati all'aurora boreale.

Per vivere appieno l'aurora, è essenziale essere lontani dalle luci artificiali. Vivere in una città offrirà solo la vista delle principali esposizioni. Il sole attraversa cicli di attività ogni 11 anni e il suo picco è previsto per il 2025, rendendo i prossimi anni particolarmente opportuni per vedere l'aurora boreale.

Astronomy Ireland fornisce un servizio di allerta aurora, pubblicando ogni pomeriggio previsioni sulle condizioni del cielo per la notte a venire, inclusa la possibilità di vedere l'aurora. Le luci possono essere osservate in vari momenti della notte, a volte per diverse ore e talvolta solo per un breve periodo.

Mentre i cieli nuvolosi possono ostacolare l’esperienza visiva, le particelle del sole colpiscono l’atmosfera ben al di sopra delle nuvole. Pertanto, quando il cielo è sereno, l'aurora boreale può essere visibile in tutto il suo splendore.