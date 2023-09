Il caldo estremo potrebbe portare alla prossima estinzione di massa, secondo uno studio

By

Gli scienziati hanno recentemente condotto uno studio che prevede la possibilità che un caldo estremo porti al prossimo evento di estinzione di massa, mettendo in pericolo la vita dei mammiferi. Secondo lo studio, questo evento catastrofico potrebbe avvenire entro circa 250 milioni di anni, in coincidenza con la fusione dei continenti della Terra in un unico supercontinente.

Utilizzando modelli climatici avanzati di supercomputer, i ricercatori dell'Università di Bristol hanno simulato le condizioni climatiche future. I risultati del loro studio indicano che man mano che il sole diventa più luminoso ed emette più energia, la Terra subirà un aumento significativo della temperatura. Inoltre, la formazione del supercontinente scatenerà frequenti eruzioni vulcaniche, rilasciando notevoli quantità di anidride carbonica nell’atmosfera ed esacerbando il riscaldamento globale.

Vale la pena notare che nel corso della storia, i mammiferi, compreso l’uomo, si sono adattati per sopravvivere a condizioni meteorologiche estreme attraverso vari meccanismi come la pelliccia per la stagione fredda e l’ibernazione durante i periodi caldi. Tuttavia, questo studio suggerisce che la tolleranza alla temperatura superiore dei mammiferi è rimasta relativamente costante, rendendoli vulnerabili all’esposizione prolungata al caldo estremo.

Il dottor Alexander Farnsworth, l’autore principale dello studio, spiega che la formazione del supercontinente si tradurrà in un “triplo smacco” di aumento del calore dovuto alla continentalità, a un sole più caldo e a livelli elevati di CO2. Ciò creerà un ambiente ostile con risorse limitate di cibo e acqua per i mammiferi. Temperature drastiche tra 40 e 50 gradi Celsius, abbinate a un’elevata umidità, si rivelerebbero fatali per molte specie, compreso l’uomo.

Nonostante le previsioni inquietanti per il lontano futuro, i ricercatori sottolineano l’importanza di affrontare l’attuale crisi climatica causata dalle emissioni di gas serra indotte dall’uomo. La dottoressa Eunice Lo, coautrice dello studio, sottolinea l’urgenza di raggiungere emissioni nette pari a zero per mitigare gli effetti negativi del caldo estremo sulla salute umana.

Lo studio evidenzia anche l’importanza di considerare la tettonica e la disposizione dei continenti quando si studiano gli esopianeti. Anche se tra 250 milioni di anni la Terra si troverà ancora nella zona abitabile, la formazione di un supercontinente con livelli elevati di anidride carbonica potrebbe rendere la maggior parte delle regioni inabitabili per i mammiferi. Ciò implica che la configurazione della massa continentale di un mondo lontano può essere un fattore critico nel determinare la sua idoneità all’abitazione umana.

