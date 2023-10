Animali che brillano sotto la luce UV: una scoperta affascinante

Un recente studio condotto da Kenny Travouillon e dal suo team di ricercatori in Australia ha rivelato un fatto affascinante su alcuni animali: brillano sotto la luce UV. Nel loro articolo, i ricercatori hanno identificato 125 animali in tutti i 27 ordini di mammiferi che presentano questa caratteristica unica. Sorprendentemente, alcune famose creature australiane, come vombati, ornitorinchi e koala, erano tra gli animali che si illuminano al buio.

Secondo Travouillon, gli animali con il pelo bianco o molto chiaro e la pelle pallida tendono a brillare sotto la luce UV. Questo fenomeno sembra essere diffuso tra le specie di mammiferi. Lo ha paragonato ai capelli più chiari che brillano sotto le luci dei nightclub, suggerendo che la fluorescenza in questi animali potrebbe servire a migliorare la segnalazione visiva, in particolare per le specie notturne.

Sebbene i ricercatori non abbiano stabilito una ragione definitiva per questa fluorescenza, ipotizzano che potrebbe essere un mezzo per far apparire la pelle e il pelo degli animali più luminosi. Questa luminosità potrebbe potenzialmente aiutare la comunicazione e il riconoscimento tra gli individui, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Per quanto riguarda i vantaggi di essere un animale che brilla sotto la luce UV, Travouillon ammette che non è ancora chiaro. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare gli eventuali vantaggi che questi animali derivano dalle loro caratteristiche luminose.

Questa intrigante rivelazione fa luce sui diversi e spesso sorprendenti adattamenti riscontrati nel regno animale. Ci ricorda che c'è ancora molto da scoprire e capire sul mondo naturale e sui suoi abitanti.

Fonte:

– Articolo originale: [fonte]

– Intervista podcast giornalistica: [fonte]