Scienziati in Giappone osservano isotopi di ossigeno super pesanti

Scienziati giapponesi hanno fatto una scoperta significativa osservando per la prima volta gli isotopi super pesanti dell’ossigeno-27 (27O) e dell’ossigeno-28 (28O). Il team del Tokyo Institute of Technology e del RIKEN ha scoperto che l’isotopo dell’ossigeno-28, ritenuto particolarmente stabile, non era una “doppia magia” come si credeva in precedenza. La scoperta contribuirà a migliorare la nostra comprensione della struttura nucleare e potrebbe avere implicazioni per la fisica delle stelle di neutroni.

Quando i fisici nucleari parlano di numeri magici, si riferiscono a una situazione in cui i nucleoni di un atomo (protoni e neutroni) sono disposti in modo tale da rendere il suo nucleo insolitamente stabile. È altamente improbabile che gli atomi con un numero specifico di protoni o neutroni, come 2, 8, 20, 28, 50, 82 o 126, subiscano perdite di energia dovute al decadimento radioattivo.

Il concetto di numero magico può essere spiegato utilizzando il modello del guscio nucleare. I nuclei possono essere considerati come gusci multistrato, simili agli strati di una cipolla, in cui ciascun guscio ha un certo numero di “sedi” per neutroni o protoni. Quando un guscio è pieno di neutroni o protoni, è considerato “chiuso”. Nel caso dell’ossigeno-16 (16O), che ha otto protoni e otto neutroni, il primo guscio è riempito con due neutroni e il secondo guscio è riempito con sei neutroni, rendendolo un nucleo “doppiamente magico”.

L'isotopo dell'ossigeno-28 era un candidato per il doppio stato magico poiché ha otto protoni e 20 neutroni, con i 20 neutroni distribuiti su tre gusci. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che il divario energetico tra gli ultimi due orbitali del guscio di neutroni era debole, consentendo la miscelazione tra i due gusci. Questa erosione della conchiglia non è comune ed era inaspettata per il 28O.

La scoperta della mancanza di “doppia magia” nell’ossigeno-28 rappresenta uno sviluppo importante per la teoria nucleare. Migliorerà la nostra comprensione degli isotopi con grandi rapporti neutroni-protoni e aiuterà a valutare interazioni nucleari sconosciute come le forze di tre neutroni. Questi risultati potrebbero avere implicazioni per lo studio delle proprietà delle stelle di neutroni.

Fonte:

– Articolo sulla natura

– Fabbrica di fasci di isotopi radioattivi RIKEN