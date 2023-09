Un nuovo strumento di editing genetico basato su CRISPR potrebbe rivoluzionare le terapie genetiche

By

Un team di ricercatori ha sviluppato un nuovo strumento di editing genetico che ha il potenziale di rivoluzionare le terapie genetiche per i pazienti affetti da malattie genetiche. Lo strumento, un enzima chiamato AsCas12f, è stato modificato per raggiungere un terzo delle dimensioni dell’enzima Cas9 comunemente utilizzato, senza sacrificarne l’efficacia. Questa dimensione compatta consente un rilascio più efficiente dell'enzima nelle cellule viventi.

I ricercatori hanno utilizzato la microscopia elettronica criogenica per analizzare la struttura di AsCas12f e progettare la versione modificata. Creando una libreria di possibili mutazioni e combinando quelle selezionate, hanno progettato un enzima con una capacità di modifica 10 volte maggiore rispetto al tipo immutato originale.

Il successo dell’ACas12f ingegnerizzato è stato dimostrato in studi sugli animali, dove è stato accoppiato con altri geni e somministrato a topi vivi. I risultati hanno mostrato che l’enzima modificato ha il potenziale per essere utilizzato nelle terapie genetiche umane, compreso il trattamento di malattie come l’emofilia.

Uno dei vantaggi di AsCas12f è che è uno degli enzimi Cas più compatti scoperti fino ad oggi. Le dimensioni più piccole consentono un confezionamento più efficiente nei virus portatori, come i virus adeno-associati (AAV), comunemente utilizzati per la somministrazione della terapia genica. Inoltre, AsCas12f mantiene la sua attività ed efficienza, rendendolo un’alternativa promettente al più grande enzima Cas9.

I ricercatori riconoscono che esistono numerose potenziali combinazioni per progettare un sistema di editing genetico AsCas12f ancora più efficace. Ulteriori ricerche che utilizzano la modellazione computazionale o l’apprendimento automatico potrebbero aiutare a identificare le mutazioni ottimali per miglioramenti futuri.

In conclusione, lo sviluppo di questo nuovo strumento di editing genetico basato su CRISPR offre nuove possibilità per terapie genetiche più efficienti ed efficaci. La dimensione più piccola di AsCas12f consente un rilascio migliore e riduce i limiti degli enzimi più grandi. Con ulteriori ricerche e sviluppi, questo strumento potrebbe portare a trattamenti migliori per i pazienti affetti da malattie genetiche.

