Enzima delle acque profonde appena scoperto: una svolta nella degradazione della plastica PET

Un recente studio condotto da scienziati dell’Università di Kiel, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Amburgo e dell’Università Heinrich-Heine-di Düsseldorf, ha fatto una scoperta significativa sulla degradazione della plastica in polietilene tereftalato (PET). Lo studio, pubblicato sulla rivista Communications Chemistry, rivela che i microrganismi delle profondità marine hanno la capacità di degradare continuamente il PET attraverso l’azione di un enzima appena scoperto.

Fino ad ora, la maggior parte degli enzimi di degradazione del PET conosciuti erano presenti in batteri o funghi. Tuttavia, questo studio ha identificato una nuova risorsa genetica proveniente da organismi delle profondità marine, in particolare dal dominio degli archaea. I ricercatori hanno utilizzato un approccio metagenomico per identificare e caratterizzare per la prima volta l'enzima di degradazione del PET, noto come PET46.

PET46 presenta proprietà uniche e si aggiunge alla diversità degli enzimi PET-attivi. Può degradare le molecole PET sia a catena lunga che a catena corta, consentendo una degradazione continua. L'enzima utilizza anche un meccanismo diverso per il legame del substrato rispetto agli enzimi di degradazione del PET precedentemente noti. Una caratteristica struttura a "coperchio" sopra il centro attivo dell'enzima svolge un ruolo cruciale nel legame del substrato.

Questa svolta ha potenziali applicazioni nel campo della biotecnologia, in particolare per la plastica marina e terrestre. PET46 condivide somiglianze con un enzima chiamato esterasi dell'acido ferulico, che è coinvolto nella degradazione della lignina nelle pareti cellulari delle piante. Date le somiglianze strutturali tra lignina e PET, gli enzimi di degradazione del PET scoperti in questo studio potrebbero avere implicazioni per il compostaggio del legno nei suoli forestali e altri processi biogeochimici legati alla degradazione del PET.

È importante sottolineare che il PET46 ha dimostrato di essere più efficiente a temperature più elevate rispetto ad altri enzimi di degradazione del PET. Questa scoperta apre possibilità per lo sviluppo di processi enzimatici più efficaci per il riciclaggio e la biodegradazione della plastica PET.

La ricerca faceva parte del progetto PLASTISEA, guidato dalla professoressa Ute Hentschel Humeida del GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research di Kiel. Lo studio è nato dalla collaborazione tra la Dott.ssa Jennifer Chow dell'Università di Amburgo e il Dott. Pablo Pérez-Garcia, assistente di ricerca nel gruppo della Professoressa Ruth Schmitz-Streit presso l'Università di Kiel.

Questa scoperta contribuisce alla nostra comprensione del ruolo ecologico degli archaea delle profondità marine e del loro potenziale nella degradazione dei rifiuti PET nell’oceano. Sottolinea inoltre l’importanza di studiare e sfruttare gli enzimi provenienti da ambienti estremi per affrontare l’urgente problema dell’inquinamento da plastica.

Definizioni:

– Polietilene tereftalato (PET): un tipo di plastica ampiamente utilizzata nella produzione di bottiglie e contenitori.

– Enzima: Una molecola proteica che agisce come catalizzatore in specifiche reazioni biochimiche.

– Approccio metagenomico: un approccio che prevede l’analisi del materiale genetico di una complessa comunità di microrganismi.

– Archaea: un dominio di microrganismi unicellulari geneticamente distinti da batteri ed eucarioti.

– Lignina: un polimero complesso che fornisce supporto strutturale alle piante e si trova nelle pareti cellulari delle parti legnose delle piante.

– Processi biogeochimici: il ciclo di elementi e composti attraverso processi biologici, geologici e chimici negli ecosistemi terrestri.

Fonte:

– Chimica delle comunicazioni (2023). DOI: 10.1038/s42004-023-00998-z

– Università Christian-Albrechts di Kiel