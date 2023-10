By

Gli scienziati hanno recentemente scoperto una specie straordinaria di antica lucertola marina, che hanno chiamato Jărmungandr walhallaensis. Questa temibile creatura, vissuta circa 80 milioni di anni fa, prende il nome da Jörmungandr, il mitico serpente marino nordico noto per le sue immense dimensioni e potenza.

L'autrice principale Amelia Zietlow, una studentessa post-dottorato in biologia comparata presso la Richard Gilder Graduate School dell'American Museum of Natural History, ha descritto Jărmungandr walhallaensis come somigliante a un gigantesco drago di Komodo con pinne. La scoperta del cranio quasi completo, delle mascelle, della colonna cervicale e di diverse vertebre è avvenuta nel 2015 a Walhalla, nel Nord Dakota.

Attraverso la loro analisi, il team di ricercatori ha identificato che J. walhallaensis condivideva molte caratteristiche con due mosasauri conosciuti: il più piccolo Clidastes e il più grande Mosasaurus. Tuttavia, Jărmungandr walhallaensis è antecedente a entrambe queste specie. Come i suoi parenti, la creatura visse durante il periodo Cretaceo, insieme ai dinosauri, sfoggiando enormi pinne e utilizzando una coda simile a quella di uno squalo per manovrare nell'acqua. La creatura era anche distinguibile da una cresta ossea sul cranio, che i ricercatori hanno notato somigliava a “sopracciglia arrabbiate”.

Mentre i paleontologi discutono ancora se i mosasauri siano più strettamente imparentati con le lucertole o con i serpenti, la scoperta di Jörmungandr walhallaensis aggiunge preziose informazioni sulla comprensione di queste misteriose creature marine. Zietlow ha commentato: “Mentre questi animali si evolvevano in questi giganteschi mostri marini, apportavano costantemente cambiamenti. Questo lavoro ci avvicina ulteriormente alla comprensione di come tutte queste diverse forme siano correlate tra loro”.

Con le sue caratteristiche distintive e il suo ruolo di anello mancante tra i mosasauri più piccoli e quelli più grandi, Jărmungandr walhallaensis rappresenta un'aggiunta significativa alla comprensione scientifica dell'antica vita marina. Ulteriori ricerche potrebbero aiutare a far luce sulla storia evolutiva e sugli adattamenti di queste mostruose creature che un tempo popolavano i nostri antichi mari.

FAQ

Cos'è Jörmungandr walhallaensis?

Jărmungandr walhallaensis è un'antica specie di lucertola marina gigante, somigliante a un drago di Komodo con pinne e un'imponente coda simile a quella di uno squalo. Visse circa 80 milioni di anni fa.

Perché si chiamava Jărmungandr walhallaensis?

La creatura prende il nome da Jörmungandr, il mitico serpente marino nordico noto per le sue immense dimensioni e potenza. Il nome Jărmungandr walhallaensis rende omaggio alla sua natura formidabile e alla sua scoperta a Walhalla, nel Nord Dakota.

Quali sono alcune caratteristiche distintive del Jărmungandr walhallaensis?

La creatura possedeva enormi pinne e aveva una cresta ossea sul cranio che ricordava "sopracciglia arrabbiate". Il suo aspetto generale somigliava a un gigantesco drago di Komodo con adattamenti acquatici.

Quali approfondimenti fornisce Jărmungandr walhallaensis?

Jărmungandr walhallaensis offre ai ricercatori una migliore comprensione dell'evoluzione e delle relazioni tra le diverse specie di mosasauri. La sua scoperta contribuisce alla continua esplorazione di queste enigmatiche creature marine e del loro posto negli ecosistemi preistorici.