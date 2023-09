La cometa Nishimura appena scoperta sarà visibile la prossima settimana

By

Una cometa appena scoperta, chiamata Cometa Nishimura, sarà visibile mentre sorvolerà la Terra la prossima settimana. Il fotografo spaziale giapponese Hideo Nishimura osservò per la prima volta la cometa all'inizio di agosto. Da allora, la sua luminosità è aumentata mentre viaggia attraverso il sistema solare interno in un'orbita attorno al sole. Martedì la cometa raggiungerà il punto più vicino alla Terra, arrivando entro 78 milioni di miglia. Passerà anche vicino al sole il 17 settembre.

La cometa Nishimura completa un'orbita ogni 430-440 anni circa. L'ultima volta che passò vicino al sole fu intorno all'anno 1590. Tuttavia non si sa se allora fosse visibile ad occhio nudo. La cometa è appena abbastanza luminosa da essere visibile e si muoverà vicino all'orizzonte, quindi per l'osservazione si consiglia l'uso di un binocolo. I cieli bui lontani dalle luci della città offrono condizioni ottimali.

Per chi si trova nell'emisfero settentrionale, si consiglia di trovare una visione chiara dell'orizzonte est-nordest circa mezz'ora prima del crepuscolo mattutino. Più la cometa è vicina al sole e all'orizzonte, più difficile sarà vederla. Mercoledì la cometa passerà tra la Terra e il sole e potrebbe non essere visibile nel cielo serale a meno che non diventi significativamente più luminosa del previsto.

Data la vicinanza della cometa al Sole, esiste la possibilità che il calore intenso possa distruggerla. Tuttavia, gli esperti si aspettano che sopravviva, poiché è già sopravvissuto ad almeno un precedente avvicinamento ravvicinato al sole. Se sopravvive, passerà verso il lato più lontano del sole dalla Terra all’inizio di ottobre, per poi riemergere nel cielo mattutino dell’emisfero australe a novembre.